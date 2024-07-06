Сабантуй-2024. Что это за праздник и как принято его отмечать

Название дословно переводится как «праздник плуга», отмечается праздник сегодня в основном татарами и башкирами. Рождение этого обряда обязано окончанию весенних полевых работ — люди посчитали, что им необходимо как-то «задобрить» духов плодородия, чтобы они «дали» хороший урожай.
История праздника
Первое упоминание о Сабантуе относится к 921 году арабским путешественником Ибн Фадланом, прибывшим в Булгар (столицу Волжской Булгарии — государства в Среднем Поволжье в
Чем угощают на Сабантуй
Перед праздником дети отправлялись по домам сельчан и собирали продукты: крупу, масло, яйца, из которых потом в большом котле варили угощение — кашу и красили яйца в отваре из луковой кожуры. Когда ребенок входил в дом, нормы этикета требовали обязательного пожелания хозяевам хорошего урожая. Сопровождалось это фразой: «Пусть легкой будет моя нога».
Как по традиции принято отмечать Сабантуй?
«Сабантуй исторически проходил на открытой зеленой площадке, луге, например, и в традициях праздника было приглашение гостей, — рассказывает aif.ru заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в России по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин. — По улицам деревни ходила группа людей с длинным шестом, на который встречающие ее сельчане повязывали полотенца, подтверждая свою причастность к празднику. Потом этот шест водружался на основном месте празднования, становясь символом Сабантуя. Полотенца, кстати, вышивались деревенскими девушками, и потом вручались в качестве подарка победителям состязаний».
Другая часть праздника состояла из скачек и различных серьезных и шуточных соревнований: борьба на кушаках, бег с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, гонки с полными ведрами на коромыслах, скачки в мешке, балансировка на подвешенном в воздухе бревне и лазание на высокий гладкий столб, вершина которого увенчивалась призом — клеткой с петухом.
Но самым популярным турниром уже долгое время остается национальная борьба «куреш»: двое соперников пытаются повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака. По традиции начинают два мальчика, а затем по старшинству эстафету подхватывают юноши и мужчины. Венчает состязание поединок двух батыров — самых мощных участников. Победитель получает ценный приз, например живого барана, которого по традиции он должен повесить на плечо.
Где в Москве отметят Сабантуй в 2024 году
«Этот древний и веселый праздник сохранился и сегодня, в основном в татарских и башкирских деревнях, — рассказывает Эмиль Файзуллин, — поскольку посевные работы проводятся в первую очередь там. Но традиционным он стал и в больших городах — в том числе Москве. В советское время и 90-е годы он отмечался в Измайловском и Битцевском парках, а последние 14 лет проходит в музее-заповеднике “Коломенское”. Сейчас он ассоциируется с дружбой народов, добрососедством, потому вместе с татарами и башкирами его отмечают представители многих других народов».
Как отмечают Сабантуй в Татарстане
В Татарстане, продолжает Эмиль Файзуллин, Сабантуй начинают отмечать в начале июня. Проходит он на территории всей республики и за ее пределами: есть, например, федеральный Сабантуй — он в этом году состоялся в Республике Марий Эл, Всероссийский сельский Сабантуй — в Пермском крае, международный шахтерский Сабантуй в Кузбассе, есть южный и другие.
В Москве по традиции праздник проводят в первую субботу июля. На площадке обязательно обустраивают татарскую и башкирскую деревеньки, национальные подворья с присущими республикам элементами декора, традиционного быта, проводят творческие выступления, игры, состязания, обустраивают торговые ряды.
«Сейчас в деревнях все стараются побаловать гостей, соседей, родственников, друзей самым вкусным: чак-чаком, эчпочмаком, беляшом, перемячами, хворостом, — перечисляет Эмиль Файзуллин. — Особенностью же московского Сабантуя является то, что он — безалкогольный. Люди принимают это, и популярность праздника все время растет — в прошлом году мероприятие посетили более 200 тысяч человек».