Сабантуй-2024. Что это за праздник и как принято его отмечать

Первое упоминание о Сабантуе относится к 921 году арабским путешественником Ибн Фадланом, прибывшим в Булгар (столицу Волжской Булгарии — государства в Среднем Поволжье в X—XIII вв. еках) в качестве посла из Багдада (город Булгар находился тогда на территории современного Татарстана). Подобные праздники существуют у чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, а также у балкарцев и ногайцев. Дату праздника каждый раз называли старики-аксакалы. Чёткого числа не было — окончание посевной зависит от сезона, погоды и других факторов. Следили и за тем, чтобы гуляния не выпадали на дни священного месяца Рамадан. Поэтому Сабантуй, как правило, наступал в конце июня — начале июля, и к нему нужно было готовиться.