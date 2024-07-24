С заботой о себе: психолог рассказал о правилах осознанной жизни

Социальное окружение. Стоит внимательно относиться к людям, с которыми общаемся: они влияют на нас самым непосредственным образом. Стоит избавляться от контактов с токсичным, часто высмеивающим и критикующим, подрывающим нашу веру в себя окружением. В свою очередь семья, близкие родственники, родители и дети — тот круг, над взаимодействием с которым лучше поработать, если есть сложности.