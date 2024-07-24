С заботой о себе: психолог рассказал о правилах осознанной жизни

В День заботы о себе, который отмечается 24 июля, специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве», как научиться осознанно и бережно относиться к собственному телу и внутреннему миру.
Вопрос заботливого отношения к своей личности — не только про определение ценностей и приоритетов, но и стремление поддерживать ментальное и физическое состояние на комфортном уровне. Это взаимосвязанный процесс, и одно без другого работать не будет, отметил эксперт:
— Собственные интересы и эмоции не всегда легки для определения. Часто человек задается вопросами: «Чего я хочу?»; «Что чувствую?»; «Как следует поступить?»
Важные вопросы
По словам психолога, есть ряд вопросов, поиск ответов на которые помогает пониманию своего внутреннего я.
Что нас занимает?
Чтение книг, артхаусное кино, игра на укулеле, кулинария — вариантов увлечений огромное количество. Что важно конкретно нам? К примеру, какое-то занятие или хобби тянется с детских лет, но никогда не выходит на уровень чего-то серьезного. Почему бы не «покопать» в данном направлении?
— Также хороший вариант — обратить внимание на то, что получается лучше всего. Неплохо с математикой и логикой? Почему бы не рассмотреть программирование в качестве приоритетной деятельности? Атлетично сложены и добивались успехов на школьных или студенческих соревнованиях? Профессиональный спорт или смежные области будут отличным решением, — добавил Хакимов.
Куда стремимся?
В понимании себя играют роль не только текущие занятия, но и перспективы, цели на будущее, подчеркнул собеседник «ВМ»:
— Какие образы стремимся воплотить: крепкая семья, стабильная и престижная карьера или творческая реализация? Полезно подумать о том, как хотим видеть себя в дальнейшем, какими людьми желаем быть окружены. Важным спутником и незаменимым помощником в процессе поиска ответов на эти вопросы может стать работа с психологом.
Какие эмоции я испытываю?
Иногда человеку трудно осознать собственные переживания, дать им конкретное название. Но это очень важно, поскольку без определенности в этом вопросе нет возможности адекватной реакции и корректного способа разрядки или снятия стресса.
— Данному аспекту самопознания также способствует общение со специалистом, а еще самонаблюдение. Можно ловить себя на конкретных состояниях, фиксировать их и тем самым обогащать внутренний мир, — посоветовал Хакимов.
Как позаботиться о себе
Однако осознанность связана с благополучием и психологическим комфортом еще и через умение с заботой относиться к себе, заверил эксперт. Это касается основных сфер нашей жизни:
Поддержание тела и физического здоровья. Сложно наслаждаться повседневными маленькими радостями, когда что-то не в порядке или болит. Сюда относится поход к врачу по необходимости, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, достаточное количество сна
Ментальная сторона вопроса. Прежде всего эмоции и способность их адекватно и безопасно выражать, чтобы иметь необходимую разрядку от неизбежного стресса. Также это нахождение ресурсов для любимого хобби и увлечений, профессиональный рост.
Социальное окружение. Стоит внимательно относиться к людям, с которыми общаемся: они влияют на нас самым непосредственным образом. Стоит избавляться от контактов с токсичным, часто высмеивающим и критикующим, подрывающим нашу веру в себя окружением. В свою очередь семья, близкие родственники, родители и дети — тот круг, над взаимодействием с которым лучше поработать, если есть сложности.
— Все эти поставленные «галочки» дают способность жить осознанно, понимая собственные мотивы и цели, не только следуя им, но и трансформируя содержание. Эта возможность жить в моменте позволяет сконцентрироваться на главном, прочувствовать этот отрезок жизни и освободиться от негативного автоматизма, — подытожил специалист.
Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.