Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С заботой о себе: психолог рассказал о правилах осознанной жизни

Познать самого себя непросто. Не понимая чувств, потребностей, желаний, мы часто испытываем неудовлетворенность жизнью, стресс и растерянность.

Источник: Freepik

В День заботы о себе, который отмечается 24 июля, специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве», как научиться осознанно и бережно относиться к собственному телу и внутреннему миру.

Вопрос заботливого отношения к своей личности — не только про определение ценностей и приоритетов, но и стремление поддерживать ментальное и физическое состояние на комфортном уровне. Это взаимосвязанный процесс, и одно без другого работать не будет, отметил эксперт:

— Собственные интересы и эмоции не всегда легки для определения. Часто человек задается вопросами: «Чего я хочу?»; «Что чувствую?»; «Как следует поступить?» и т. д. Это основные направляющие линии, по которым идут движение и развитие.

Важные вопросы

По словам психолога, есть ряд вопросов, поиск ответов на которые помогает пониманию своего внутреннего я.

Что нас занимает?

Чтение книг, артхаусное кино, игра на укулеле, кулинария — вариантов увлечений огромное количество. Что важно конкретно нам? К примеру, какое-то занятие или хобби тянется с детских лет, но никогда не выходит на уровень чего-то серьезного. Почему бы не «покопать» в данном направлении?

— Также хороший вариант — обратить внимание на то, что получается лучше всего. Неплохо с математикой и логикой? Почему бы не рассмотреть программирование в качестве приоритетной деятельности? Атлетично сложены и добивались успехов на школьных или студенческих соревнованиях? Профессиональный спорт или смежные области будут отличным решением, — добавил Хакимов.

Куда стремимся?

В понимании себя играют роль не только текущие занятия, но и перспективы, цели на будущее, подчеркнул собеседник «ВМ»:

— Какие образы стремимся воплотить: крепкая семья, стабильная и престижная карьера или творческая реализация? Полезно подумать о том, как хотим видеть себя в дальнейшем, какими людьми желаем быть окружены. Важным спутником и незаменимым помощником в процессе поиска ответов на эти вопросы может стать работа с психологом.

Какие эмоции я испытываю?

Иногда человеку трудно осознать собственные переживания, дать им конкретное название. Но это очень важно, поскольку без определенности в этом вопросе нет возможности адекватной реакции и корректного способа разрядки или снятия стресса.

— Данному аспекту самопознания также способствует общение со специалистом, а еще самонаблюдение. Можно ловить себя на конкретных состояниях, фиксировать их и тем самым обогащать внутренний мир, — посоветовал Хакимов.

Как позаботиться о себе

Однако осознанность связана с благополучием и психологическим комфортом еще и через умение с заботой относиться к себе, заверил эксперт. Это касается основных сфер нашей жизни:

Поддержание тела и физического здоровья. Сложно наслаждаться повседневными маленькими радостями, когда что-то не в порядке или болит. Сюда относится поход к врачу по необходимости, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, достаточное количество сна и т. д.

Ментальная сторона вопроса. Прежде всего эмоции и способность их адекватно и безопасно выражать, чтобы иметь необходимую разрядку от неизбежного стресса. Также это нахождение ресурсов для любимого хобби и увлечений, профессиональный рост.

Социальное окружение. Стоит внимательно относиться к людям, с которыми общаемся: они влияют на нас самым непосредственным образом. Стоит избавляться от контактов с токсичным, часто высмеивающим и критикующим, подрывающим нашу веру в себя окружением. В свою очередь семья, близкие родственники, родители и дети — тот круг, над взаимодействием с которым лучше поработать, если есть сложности.

— Все эти поставленные «галочки» дают способность жить осознанно, понимая собственные мотивы и цели, не только следуя им, но и трансформируя содержание. Эта возможность жить в моменте позволяет сконцентрироваться на главном, прочувствовать этот отрезок жизни и освободиться от негативного автоматизма, — подытожил специалист.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.