С того света. Мошенники разводят людей, притворяясь их умершими близкими

Травма от горя
Любой человек при потере близкого испытывает сильный стресс. Состояние большого горя способно спровоцировать в людях серьёзные симптомы и расстройства — от ощущения печали и тревоги до галлюцинаций, бреда, двигательного возбуждения или, наоборот, ступора, спутанности сознания, кататонических симптомов: параличей, синдрома спутанности ног и других расстройств. Разного рода мерзавцы просчитывают такие ситуации и пользуются ими.
При этом для создания ощущения правдоподобности происходящего у людей, убитых горем, преступники применяют технологии искусственного интеллекта. Они его используют, чтобы воспроизвести подлинный голос скончавшегося человека.
Регресс личности
Утрата близких наносит людям эмоциональную травму. В психиатрии это называется феномен травмы и утраты. В тяжелых, порой кажущихся безвыходными, ситуациях человек склонен верить в чудо, пояснил aif.ru доктор медицинских наук, ректор Института психотерапии и медицинской психологии им. Б. Д. Карвасарского, психотерапевт, врач-нарколог Равиль Назыров.
«Происходит регресс личности, возвращения к предыдущим этапам онтогенеза или процесса развития. Это один из важных механизмов совладения, копинга — психологического состояния человека, направленного на то, чтобы справиться со стрессом, — отметил эксперт. — Этот механизм ответственен, в том числе за стойкую убежденность в наличии потустороннего мира. Проще говоря, убитые горем люди склонны верить и готовы верить в общение с умершими близкими».
По словам Равиля Назырова, профилактикой таких самообманов является профессиональная кризисная психотерапия. Она позволяет справиться с кризисом не только без регресса личности, но и даже с накоплением опыта и личностного роста.
Для оказания такой помощи людям психотерапевт и психолог должны пройти подготовку по современной личностно-ориентированной кризисной психотерапии.