С того света. Мошенники разводят людей, притворяясь их умершими близкими

«Происходит регресс личности, возвращения к предыдущим этапам онтогенеза или процесса развития. Это один из важных механизмов совладения, копинга — психологического состояния человека, направленного на то, чтобы справиться со стрессом, — отметил эксперт. — Этот механизм ответственен, в том числе за стойкую убежденность в наличии потустороннего мира. Проще говоря, убитые горем люди склонны верить и готовы верить в общение с умершими близкими».