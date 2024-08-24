С точки зрения химии: можно ли принимать просроченные лекарства

Однако есть «эксперты», которые дают более грамотные комментарии. Например, один из врачей сказал, что молекулы белков и пептидов, антитела и прочие вещества действительно отличаются нестабильностью и могут деградировать даже от интенсивной тряски и с ними лучше не рисковать. Однако бытовая тряска вряд ли повредит препараты, так как, например, те же белки на разных стадиях проходят через весьма жесткие воздействия на шейкерах и центрифугах, где ускорение тысячекратно превышает нормальную силу тяжести.