С точки зрения химии: можно ли принимать просроченные лекарства

Практически в каждом доме есть импровизированная аптечка, в которой валяются блистеры, флаконы, тюбики и ампулы разных лекарств. Рано или поздно у людей возникает вопрос: если у препарата истек срок годности, стоит его выбросить или оставить? Обеспеченный человек, скорее всего, избавится от просроченного лекарства, в то время как для другого это решение не будет казаться таким простым.
Представители фармкомпаний утверждают, что лекарство нельзя использовать, если оно просрочено, а врачи так и не пришли к единому мнению в этом вопросе. За десятилетия существования современной фармакологии тема срока годности препаратов успела обрасти своеобразной мифологией.
В журнале «Нож» рассказали, можно ли принимать лекарства с истекшим сроком годности и на что нужно обратить внимание.
Могут ли лекарства «испортиться»?
Многие уверены, что как пищу, так и лекарства нельзя употреблять после истечения срока годности. И производителям выгоден этот устоявшийся стереотип, так как люди выбрасывали просрочку и покупали у них новые продукты.
Производители лекарств проверяют стабильность и эффективность препаратов до указанного срока годности, так как проверять их после него нет никаких стимулов. Выгоднее разрабатывать и создавать новые.
Многочисленные научные работы показали, что большинство лекарств остаются эффективными и стабильными в течение длительного периода после истечения срока годности.
Стабильность препаратов зависит от химической структуры молекулы, а присутствие реакционноспособных соединений приводит к деградации действующего вещества, то есть уменьшению его содержания в лекарстве.
В научной литературе не опубликовано сообщений о токсичности просроченных лекарств, используемых в настоящее время. Однако это не касается препаратов, которые требуют стерильности и отсутствия доступа к воздуха во флаконе.
Во вскрытом флаконе или пузырьке с лекарством могут развиваться бактерии и плесневые грибы. Для этого микроорганизмы используют компоненты препаратов, особенно наполнители — крахмал, лактозу, маннит и прочие подобные вещества как питательную среду.
Микробы могут развиться в лекарствах как из-за несоблюдения требований надлежащей производственной практики (GMP), так и в результате повреждения или вскрытия заводской упаковки.
Таким образом, можно сделать вывод, что патогенные микроорганизмы содержатся и в пригодных к использованию препаратах, у которых не истек срок годности.
Что говорят «эксперты»
Как видно из результатов, при длительном хранении лекарств возникают три проблемы:
- химическая деградация активного компонента, если она возможна;
- физические изменения (например, образование осадка, разрушение эмульсии, расслоение раствора);
- размножение микроорганизмов.
Некоторые СМИ приглашают так называемых «экспертов» и спрашивают, можно ли принимать просроченные лекарства. Так, часто можно слышать, что в препаратах с истекшим сроком годности «меняются химические свойства компонентов препарата, разрушаются их лечебные качества». С химической точки зрения, это неверное утверждение.
Дело в том, что химические свойства вещества постоянны, а изменяются они только в результате превращения в другие соединения.
А что же скрывается под «лечебными качествами»? И почему некоторые врачи также утверждают, что лекарства можно использовать не больше двух месяцев после истечения срока годности? Эти два вопроса так и остаются без ответа, официальных разъяснений также нет.
Второе утверждение — «категорически нельзя использовать растворы для инъекций с истекшим сроком годности, так как в них могут образовываться токсические вещества». Но тяжело представить, как в запаянных ампулах со стерильным раствором хлорида натрия появляются загадочные токсические вещества.
Некоторые лекарства действительно могут испортиться, но это произойдет только в том случае, если они хранятся не в надлежащих условиях. Например, нитроглицерин нестабилен и разлагается под действием тепла и света с образованием неактивных веществ, а в остальных случаях есть вероятность, что растворы утратят стерильность.
Однако есть «эксперты», которые дают более грамотные комментарии. Например, один из врачей сказал, что молекулы белков и пептидов, антитела и прочие вещества действительно отличаются нестабильностью и могут деградировать даже от интенсивной тряски и с ними лучше не рисковать. Однако бытовая тряска вряд ли повредит препараты, так как, например, те же белки на разных стадиях проходят через весьма жесткие воздействия на шейкерах и центрифугах, где ускорение тысячекратно превышает нормальную силу тяжести.
Многие заверяют, что просроченные препараты следует употреблять только, когда стоит вопрос «о жизни и смерти». Однако производители пишут дату окончания хранения лекарства по маркетинговым, а не по научным причинам. Им невыгодно, чтобы их продукция стояла на полке по десять лет.
Однако важно помнить, что стабильность некоторых лекарств снижается после вскрытия упаковки или после растворения порошка.
Также следует проверять целостность упаковки препарата, были ли соблюдены условия хранения, какова лекарственная форма препарата, а также бренды (надежный это поставщик или нет).
Помимо прочего, стоит обратить внимание на возраст и состояние здоровья человека, которому требуется лекарство. Если пациент — ребенок, пожилой человек или имеет иммунодефицитные заболевания (например, ВИЧ и СПИД), лучше не рисковать и приобрести новый препарат.
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