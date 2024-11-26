С точки зрения химии: можно ли пить воду из-под крана

Из рек, водохранилищ, озер или артезианских скважин вода поступает в очистные сооружения, после чего она попадает в дома. Для очистки в нее могут добавлять хлор, однако и без этого процесса обеззараживания в нее из водопроводных труб могут попадать ржавчина, бактерии, соли тяжелых металлов, опасные химические вещества из захоронения отходов и коммунальных стоков.
Ученые рассказали National Geographic, что содержится в воде из-под крана и можно ли ее пить без фильтрации.
Что обычно находится в пресноводной воде
В ходе недавнего исследования из пресноводной воды был выделен хлоронитроамид — побочный продукт хлорамина, который присутствует в водопроводной воде в течение многих лет, но его трудно отличить от других побочных продуктов. Пока неясно, насколько он опасен для организма человека.
Некоторые водоочистные сооружения из-за нехватки финансирования или недостаточного контроля не обеспечивают эффективную очистку воды. Поэтому в ней могут находиться различные вредные и опасные химические вещества, например, свинец, а также большое количество патогенных микроорганизмов, нитратов и побочных продуктов.
PFAS и прочие вещества
PFAS — это группа из тысячи химических веществ с прочными химическими связями, которые позволяют им сохраняться в окружающей среде в течение многих лет.
Некоторые исследования показали, что PFAS могут провоцировать развитие опасных заболеваний, в том числе онкологии.
Но чтобы появились новые правила очистки воды, требуются научные обоснования опасности тех или иных веществ. Поэтому ученые продолжают активно работать, чтобы выявить, какие еще химикаты, опасные для здоровья, могут содержаться в воде.
На кого больше всего влияет загрязненная вода
Сельские районы с низким уровнем дохода испытывают наибольшие трудности с доступом к чистой воде. Близость к сельскохозяйственным угодьям, загрязненным грунтовым водам, а также недофинансированные или недоукомплектованные персоналом водоочистные сооружения подвергают эти районы риску.
Помимо прочего, определенные расовые группы также чаще подвергаются воздействию некачественной питьевой воды.
Что можно сделать, чтобы повысить качество воды
Если вы обеспокоены тем, что вода из-под крана может быть опасна для вашего организма, вы можете обратить внимание на бутилированную воду. Однако и она может быть не чище и не безопаснее, чем хорошо очищенная водопроводная вода. Более того, пластиковая тара ведет к образованию пластиковых отходов, которые представляют собой новую угрозу для питьевой воды.
Фильтры — отличный способ решить проблему с водопроводной водой. Они могут быть как простыми, например, относительно недорогие фильтры, которые выглядят как кувшин, так и сложными, такие как система фильтрации, подключенная к домашней водопроводной системе.
Ранее стало известно, что в 99% проб воды из КНР и Британии были обнаружены токсичные соединения фтора.