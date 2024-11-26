С точки зрения химии: можно ли пить воду из-под крана

Если вы обеспокоены тем, что вода из-под крана может быть опасна для вашего организма, вы можете обратить внимание на бутилированную воду. Однако и она может быть не чище и не безопаснее, чем хорошо очищенная водопроводная вода. Более того, пластиковая тара ведет к образованию пластиковых отходов, которые представляют собой новую угрозу для питьевой воды.