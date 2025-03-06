С российского банковского сектора могут снять санкции — эксперт

По данным Reuters, рестрикции могут быть сняты как с компаний, так и физических лиц. Список поручено подготовить Госдепартаменту и Министерству финансов. Издание напоминает, что санкции, введённые после начала Специальной военной операции были направлены на снижение доходов от нефтегазовой отрасли России. Это в дальнейшем должно было снизить способность финансировать боевые действия.