С российского банковского сектора могут снять санкции — эксперт

По данным Reuters, рестрикции могут быть сняты как с компаний, так и физических лиц. Список поручено подготовить Госдепартаменту и Министерству финансов. Издание напоминает, что санкции, введённые после начала Специальной военной операции были направлены на снижение доходов от нефтегазовой отрасли России. Это в дальнейшем должно было снизить способность финансировать боевые действия.
— Западные правительства во главе с Вашингтоном установили предельную цену на российский экспорт нефти в размере 60 долларов за баррель. Байден обрушился на Москву, включив в санкционный список российские энергетические компании и нефтеперевозящие суда, а также введя против них самые жесткие меры, — говорится в статье.
Экономист Максим Чирков отмечает, что снятие санкций выгодно самим американцам. В первую очередь речь идёт о банковском секторе, а также авиационной отрасли. Последнее позволило бы летать перевозчикам через территорию России. Первое снятие санкций будет неожиданно и это в стиле Трампа.
Снятие санкций с России выгодно США и необходимо, чтобы это происходило, как можно быстрее. По политическим причинам одномоментно все сниматься не будет, это будет достаточно плавный процесс.
27 февраля Дональд Трамп продлил санкции, которые вводились в период с 2014 по 2022 года. Ранее он говорил, что рестрикции могут быть усилены, если Москва не будет согласна на переговоры. Американская пресса напомнила, что лидеры двух стран уже даже провели переговоры.