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С российского банковского сектора могут снять санкции — эксперт

Администрация США рассматривает возможность снятия санкций с Российской Федерации. Такое решение может положительно повлиять на переговорный процесс по Украине, считают в Вашингтоне. ВФокусе Mail выяснило, с кого могут снять ограничения в первую очередь.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным Reuters, рестрикции могут быть сняты как с компаний, так и физических лиц. Список поручено подготовить Госдепартаменту и Министерству финансов. Издание напоминает, что санкции, введённые после начала Специальной военной операции были направлены на снижение доходов от нефтегазовой отрасли России. Это в дальнейшем должно было снизить способность финансировать боевые действия.

— Западные правительства во главе с Вашингтоном установили предельную цену на российский экспорт нефти в размере 60 долларов за баррель. Байден обрушился на Москву, включив в санкционный список российские энергетические компании и нефтеперевозящие суда, а также введя против них самые жесткие меры, — говорится в статье.

Экономист Максим Чирков отмечает, что снятие санкций выгодно самим американцам. В первую очередь речь идёт о банковском секторе, а также авиационной отрасли. Последнее позволило бы летать перевозчикам через территорию России. Первое снятие санкций будет неожиданно и это в стиле Трампа.

Снятие санкций с России выгодно США и необходимо, чтобы это происходило, как можно быстрее. По политическим причинам одномоментно все сниматься не будет, это будет достаточно плавный процесс.

Максим Чирков
экономист

27 февраля Дональд Трамп продлил санкции, которые вводились в период с 2014 по 2022 года. Ранее он говорил, что рестрикции могут быть усилены, если Москва не будет согласна на переговоры. Американская пресса напомнила, что лидеры двух стран уже даже провели переговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наша страна не обсуждает с Вашингтоном отмену санкций. По ее мнению, в первую очередь ограничения несут разрушительный эффект для тех, кто их ввел.