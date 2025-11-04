С Россией дружат, а с Трампом нет: что изменит провал США в ЮВА

«Перед американцами стоят два пути: отстаивание экономических интересов и роль мирового гегемона, которые нередко противоречат друг другу. В данном случае США могли бы пойти на сотрудничество с Россией и Китаем и от этого они только выиграли бы с экономической точки зрения. Но при этом утратили бы роль мирового гегемона, поскольку отказались бы от привычной тактики использовать других. И вот эта двойственность отражается в поведении Трампа, который сначала идет на сближение с кем-либо, а затем находит повод отдалиться», — подчеркнул спикер.