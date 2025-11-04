С Россией дружат, а с Трампом нет: что изменит провал США в ЮВА

Япония не сможет отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом заявила премьер-министр азиатской страны Санаэ Такаити во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. До этого глава МИД Южной Кореи Чо Хен сообщил о готовности его страны сотрудничать с Россией в освоении Арктического региона.
Обе азиатские страны прежде считались всецело проамериканскими, но такие шаги Токио и Сеула стали настоящим ударом по авторитету США в регионе. Потеря влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет для Вашингтона и лично для Трампа катастрофой. Азиатские страны больше не верят США и не станут слепо верить каждому их слову.
Ситуация для американцев усугубляется тем, что Япония дала знать, что готова к переговорам с КНДР по вопросу региональной безопасности. Политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что такой шаг японцев наглядно отражает ситуацию, сложившуюся в регионе.
«Подобный запрос означает, что, как минимум, часть японской элиты, причем системная, считает возникновение ситуации быстрой военно-силовой эскалации в регионе более чем возможной. И не рассчитывает, что “зонтик” американской ПРО даст гарантии от первого удара. Особенно если этот удар совершается третьей силой с целью втянуть Японию в антикитайскую конфронтацию», — пишет эксперт в своем Telegram-канале.
О том, с чем связан демарш Японии и Южной Кореи, и какие действия предпримут американцы в сложившейся ситуации, в том числе во взаимоотношениях с Россией, специально для ВФокусе Mail рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, перемены в политических курсах Японии и Южной Кореи обусловлены, прежде всего, экономическими интересами этих стран. В настоящее время США на мировой арене применяют тактику давления на другие страны для того, чтобы добиться выгодных именно американцам решений, в то время как интересы других стран не учитываются. Китай и Россия, в свою очередь, создают альтернативную систему, которая строится на основе учета интересов всех мировых игроков. И Северный морской путь — один из наиболее перспективных проектов.
«Южная Корея и Япония “проснулись”, поскольку они начинают понимать, что, во-первых, Россия и Китай будут самыми независимыми от давления Запада государствами. Во-вторых, участие в новых проектах позволит этим странам стать более суверенными в отстаивании своих национальных интересов», — сказал Перенджиев.
В частности, участие в Северном морском пути позволит Токио и Сеулу экспортировать свои товары с наименьшими издержками и более коротким путем.
«Северный морской путь — это намного меньше, чем огибать Тихий океан, Индийский океан, Азию, Африку, чтобы доплыть до той же Европы. И для Южной Кореи и Японии здесь есть очень большие перспективы», — пояснил эксперт.
Он добавил, что отчасти к такому шагу азиатские страны подтолкнул сам Трамп, вводя пошлины против местных предприятий.
Причиной постепенной утраты влияния американцами в регионе Перенджиев назвал отсутствие единой политической линии в курсе администрации Трампа.
«Перед американцами стоят два пути: отстаивание экономических интересов и роль мирового гегемона, которые нередко противоречат друг другу. В данном случае США могли бы пойти на сотрудничество с Россией и Китаем и от этого они только выиграли бы с экономической точки зрения. Но при этом утратили бы роль мирового гегемона, поскольку отказались бы от привычной тактики использовать других. И вот эта двойственность отражается в поведении Трампа, который сначала идет на сближение с кем-либо, а затем находит повод отдалиться», — подчеркнул спикер.
Такая линия, по его мнению, будет прослеживаться и в отношениях с Россией, которая впрочем была и до этого.
«Политика “американских горок” наносит наибольший вред самим американцам, поскольку непредсказуемость Трампа негативно отражается, в том числе на развитии экономики, бизнесе в самих Соединенных Штатах», — заключил политолог.