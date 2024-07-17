С разных ракурсов. Экскурсии Санкт-Петербурга: от музеев до предприятий

Что посмотреть
Туристы знакомятся как с популярными и узнаваемыми достопримечательностями — дворцами, музеями, театрами, так и с объектами новой туристской географии — общественными пространствами, современными музеями, инновационной архитектурой и любимыми местами досуга петербуржцев. Это даёт возможность увидеть Северную столицу не только как музей под открытым небом, но и как многогранный и динамичный мегаполис, город, в котором рождается хорошее настроение.
Современные точки притяжения включены в национальные туристские маршруты «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» и «Санкт-Петербург. Новая география». Эти программы объединяют историю и день сегодняшний: Петропавловская крепость и парк «Остров фортов», Домик Петра I и интерактивный музей-макет «Петровская Акватория», Эрмитаж и Эрарта, Севкабель Порт и Новая Голландия.
Кстати, Санкт-Петербург первым из крупных российских городов разработал национальные туристские маршруты. Экспертный совет при Минэкономразвития РФ назвал их образцовыми и рекомендовал технологические карты в качестве учебного пособия для других регионов.
С каждым годом здесь появляется всё больше предложений, соединяющих разные виды туризма — к примеру, культурно-познавательный и свадебный или образовательный и промышленный. Интерес к ним показывает, что посещение дворцов и музеев вполне может сочетаться со знакомством с предприятиями — Императорским фарфоровым заводом, Гознаком, «Ленигрушкой». Хорошо дополняется отдых и участием в многочисленных городских мероприятиях.
Санкт-Петербург по праву называют ещё и кулинарной столицей страны: здесь можно отведать и блюда многих кухонь мира, и местные специалитеты. Много авторских ресторанов, уютных кафе и демократичных фудкортов.
Свой маршрут
В любом сезоне Северная столица встречает гостей радушно. Чтобы они лучше ориентировались, работает комплексная информационная система, включающая как павильоны и офисы Городского туристско-информационного бюро, так и онлайн-площадки, главная из которых — официальный туристский портал Visit Petersburg.
Павильоны найти легко — они расположены в самых популярных местах. В них можно уточнить дорогу, событийную афишу, режим работы музеев. А ещё бесплатно взять бумажную карту города — она при прогулках пешком бывает удобнее, чем электронные версии.
Портал Visit Petersburg — это удобный путеводитель и достоверный источник информации. Он предлагает около 500 рекомендуемых к посещению точек — помимо известных достопримечательностей это и смотровые площадки, и объекты новой туристской географии, и места, интересные детям. Более 100 экскурсионных маршрутов — исторические, культурно-познавательные, военно-патриотические, детские, экологические и другие.
В аккаунтах портала в соцсетях есть советы и рекомендации, а под хештегом #ЕдемвПетербург собраны посты о самых интересных событиях.
Кстати
Мобильные помощники
Летом работает проект «Турпомощь/Ask Me SPb». Это служба мобильных помощников, готовых оказать информационную помощь. Сотрудников в бело-синей форме можно увидеть возле самых популярных достопримечательностей: на Дворцовой и Сенатской площадях, набережной канала Грибоедова, Казанской и Садовой улицах, а также у станции метро «Горьковская».