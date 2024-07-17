С разных ракурсов. Экскурсии Санкт-Петербурга: от музеев до предприятий

Туристы знакомятся как с популярными и узнаваемыми достопримечательностями — дворцами, музеями, театрами, так и с объектами новой туристской географии — общественными пространствами, современными музеями, инновационной архитектурой и любимыми местами досуга петербуржцев. Это даёт возможность увидеть Северную столицу не только как музей под открытым небом, но и как многогранный и динамичный мегаполис, город, в котором рождается хорошее настроение.