С потолка церкви итальянской Ломбардии свисает 500-летний крокодил

На протяжении многих лет по Ломбардии ходило множество легенд о происхождении животного, но три можно услышать в этих краях чаще всего. Некоторые полагают, что хищник был пойман и убит после побега из частного экзотического зоопарка в поместье Франческо Гонзага. Другие утверждают, что животное однажды напало на двух братьев, отдыхавших на берегу реки Минчио.