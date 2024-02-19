С потолка церкви итальянской Ломбардии свисает 500-летний крокодил

Церковь Сантуарио делла Беата Верджине Мария делле Грацие в итальянском регионе Ломбардия известна тем, что с ее потолка свисает чучело крокодила. Это, мягко говоря, странное зрелище, но рептилия появилась там много столетий назад. История о том, как крокодил забрел в церковь остается загадкой, но его нахождение в храме напрямую связано с религиозной символикой, пишет Oddity Central.
В древние времена христианство связывало рептилий со злом, грехами и дьяволом. И висящий под потолком крокодил в итальянской церкви олицетворяет победу хорошего над плохим. Символ добра — настоящий забальзамированный нильский крокодил (Crocodilus niloticus), которому, ходят слухи, не менее 500 лет, при этом сама церковь датируется XIII веком.
На протяжении многих лет по Ломбардии ходило множество легенд о происхождении животного, но три можно услышать в этих краях чаще всего. Некоторые полагают, что хищник был пойман и убит после побега из частного экзотического зоопарка в поместье Франческо Гонзага. Другие утверждают, что животное однажды напало на двух братьев, отдыхавших на берегу реки Минчио.
Один из них попросил помощи у Пресвятой Богородицы и, вооружившись ножом, победил его в честной схватке. Согласно третьей легенде, циркового крокодила выпустили из клетки, когда труппа остановилась в этом районе для представления, укрывшись среди тростника и цветов лотоса. Говорят, что Пресвятая Дева даже благословила животное даром человеческой речи.
Интересно, что это не единственная итальянская церковь, в которой выставлен настоящий крокодил. В церкви Санта-Мария-делле-Верджини в Мачерате и в Сантуарио-делла-Мадонна-делле-Лакриме в Понте-Носса есть собственные чучела рептилий, но именно этот экземпляр старше и широко известен в стране.
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Олеся Маевская