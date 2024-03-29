С поразительной тучностью. Где в организме самый опасный жир

Рассказывает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.
Факторы риска
Как минимум четыре группы заболеваний напрямую зависят от нашего образа жизни. Это сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. В нашем центре накоплен большой объём данных из разных регионов страны — как люди питаются, курят или нет, какой алкоголь употребляют
Неправильное питание и низкая физическая активность ведут к избыточному весу — и вот вам синдром постоянного воспаления, который может привести и к диабету, и к раку. В России около 30% населения, то есть каждый третий, имеют проблемы с избыточным весом. И чуть больше 10% — это пациенты с ожирением. Причём распространённость ожирения быстрее увеличивается у мужчин. Тучных мужчин сегодня в 2,5−3 раза больше, чем было в 2003 году.
Вес плюс давление
На ожирение «садится» высокий уровень артериального давления. И поэтому распространённость гипертонии, которую раньше считали чисто женской болезнью, уже одинакова у мужчин и женщин. Но у мужчин она хуже лечится.
Чтобы оценить риск ожирения, посчитайте индекс массы тела: вес в килограммах разделите на рост в метрах в квадрате. Другим показателем служит объём талии. Возьмите сантиметровую ленту и померьте объём своей талии на уровне пупка. Если у мужчин он более 94 см, а у женщин — более 80 см, то это уже абдоминальное ожирение (по типу «яблоко»), когда жир откладывается в основном на брюшной стенке и верхней части бёдер. Висцеральный жир (от латинского слова «висцеро» — «орган») — особенный, он находится вокруг органов. Такой жир очень хорошо пронизан сосудами, нервами. Он является источником большого количества липолитических средств (они образуются во время расщепления, или липолиза жира. — Ред.), которые негативно воздействуют на клетки печени и поджелудочной железы.
Каких витаминов добавить
Если вас беспокоит выраженная беспричинная усталость, возникает сухость кожи, частое повреждение слизистых (в частности, заеды в углах рта), непонятно почему снижается зрение, начинают возникать проблемы с дёснами или шатаются зубы, то стоит сдать анализы на полный спектр витаминов.
Я в своей практике чаще всего вижу недостаток витамина D. Ещё, так как мы часто ограничиваем себя в употреблении сливочного масла, — недостаток витамина A. Бывает и недостаток витаминов группы B. Их источники — крупы, цельнозерновой хлеб, орехи, бобовые, говядина, яичный желток. Также встречается нехватка витамина C, а это мощный иммуномодулятор.
О диспансеризации
Заболевания, которые входят в комплекс диспансеризации, можно предотвратить или вылечить. Смысл в том, чтобы вовремя выявить болезнь или факторы риска, способствующие её развитию. Допустим, онкологическое заболевание (в программу диспансеризации заложены семь локализаций рака) или ишемическую болезнь сердца, гипертонию, нарушения ритма сердца. И затем в течение 3 рабочих дней поставить человека на диспансерное наблюдение. Для прохождения диспансеризации выделяется 1 рабочий день, а людям старшего возраста — 2 рабочих дня. С конца 2023 года диспансеризацию можно проходить не только в поликлинике по месту жительства, но и в других медучреждениях, например, поблизости от места работы.
Советы главного терапевта РФ
Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам. Сейчас доступны различные виды капусты, морковь, огурцы, помидоры, салат из зелёных овощей. Из фруктов — яблоки. Съедая 4 яблока средней величины в день, мы покрываем потребность во фруктах.
Больше занимайтесь физической активностью. Это не только снижение веса, но и укрепление иммунной, сердечно-сосудистой систем. Специальные кардиотренировки способствуют снижению артериального давления.
Очень важно сохранять все функции мозга. Заболевания мозга надо профилактировать с 30−40 лет. Речь о пересмотре тех самых вредных привычек: питание, в котором слишком много жира, сахара и соли, злоупотребление алкоголем, курение.
Нужно ложиться и вставать в одно и то же время, но не в 3 часа ночи. Лучше всего засыпать до 23 часов. Тогда вы захватите самую важную и лучшую для сна часть суток — с 11 вечера и до 3 часов ночи.