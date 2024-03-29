С поразительной тучностью. Где в организме самый опасный жир

Чтобы оценить риск ожирения, посчитайте индекс массы тела: вес в килограммах разделите на рост в метрах в квадрате. Другим показателем служит объём талии. Возьмите санти­метровую ленту и померьте объём своей талии на уровне пупка. Если у мужчин он более 94 см, а у женщин — более 80 см, то это уже абдоминальное ожирение (по типу «яблоко»), когда жир откладывается в основном на брюшной стенке и верхней части бёдер. Висцеральный жир (от латинского слова «висцеро» — «орган») — особенный, он находится вокруг органов. Такой жир очень хорошо пронизан сосудами, нервами. Он является источником большого количества липолитических средств (они образуются во время расщепления, или липолиза жира. — Ред.), которые негативно воздействуют на клетки печени и поджелудочной железы.