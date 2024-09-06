С помощью красителя для чипсов ученые сделали мышей прозрачными

Исследователи из Стэнфордского университета смогли сделать кожу мышей прозрачной с помощью сыворотки, в которую входит химическое вещество с названием «тартразин». Известно, что оно является основным компонентом пищевого красителя и используется в продукции популярной марки чипсов «Доритос».
Зачем это сделали и почему это важно?
Это открытие позволит наблюдать за мозговой активностью, работой внутренних органов и кровяной системой грызунов без проведения вивисекции или других хирургических вмешательств.
Гипотетически, в будущем это открытие также может повлиять на медицину. Например, с помощью такой сыворотки будет легче найти вену для установки капельницы и катетеров. Однако необходимые для этого испытания еще не были проведены на людях. Хотя тартразин используется в качестве обычного пищевого красителя, метод был протестирован исключительно на грызунах.
Ведущий автор исследования отметил, что его лаборатория не работает с человеческими тканями или объектами исследования. Помимо прочего, эксперименты на людях требуют этического одобрения, поэтому неясно, выйдет ли эта разработка за пределы «мышиной лаборатории».
Как это вообще работает?
Клеточные мембраны, белки и разнообразные жидкости внутри нашего организма отвечают за преломление света, а точнее за то, что наше тело не является прозрачным. Новоизобретенная сыворотка с тартразином при нанесении на кожу как бы изменят преломление света, по сути делая кожные покровы — прозрачными.
При этом, если стереть сыворотку, кожа «возвращается» к прежнему виду. Иными словами, химическое вещество c «минимальной системной токсичностью» (по сути безопасное) не нарушает строение клеток и не разъедает кожу, оно просто видоизменяет «логику» оптики.
К другим исследованиям: ранее ученые определили с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), в каких частях мозга возникает любовь разных типов.