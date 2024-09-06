С помощью красителя для чипсов ученые сделали мышей прозрачными

Гипотетически, в будущем это открытие также может повлиять на медицину. Например, с помощью такой сыворотки будет легче найти вену для установки капельницы и катетеров. Однако необходимые для этого испытания еще не были проведены на людях. Хотя тартразин используется в качестве обычного пищевого красителя, метод был протестирован исключительно на грызунах.