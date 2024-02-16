С подарком и без сильных опозданий: Россиянам объяснили, как ходить в гости по правилам этикета

«Если вы идете в гости, вы обязательно должны с собой взять что-то маленькое: что-то вкусное, десерт или бутылку шампанского, если это взрослый ужин, цветы», — сказала Рябухина, объясняя повседневные правила хорошего тона.
Для этой цели подойдут вещи, сделанные своими руками, добавила эксперт. Например, отлично впишется детский рисунок. А взрослому человеку можно заказать портрет. А вот опаздывать более чем на 15 минут будет дурным тоном, указала Рябухина. Но и сильно раньше назначенного времени приходить тоже не рекомендуется.
Все знакомы с правилом: кто приглашает, тот и оплачивает счёт. Однако существует множество неловких и неоднозначных моментов в финансовом этикете, рассказывал Life.ru ранее. О них поведала эксперт по деловому и светскому этикету, объяснив, как быть на романтическом свидании, дружеских посиделках или в деловых отношениях.