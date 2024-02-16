С подарком и без сильных опозданий: Россиянам объяснили, как ходить в гости по правилам этикета

Все знакомы с правилом: кто приглашает, тот и оплачивает счёт. Однако существует множество неловких и неоднозначных моментов в финансовом этикете, рассказывал Life.ru ранее. О них поведала эксперт по деловому и светскому этикету, объяснив, как быть на романтическом свидании, дружеских посиделках или в деловых отношениях.