С пеленок. Стоматолог Колышонкова перечислила 8 ошибок, ведущих к кариесу

Об этом aif.ru рассказывает детский стоматолог, стоматолог-терапевт, заведующая детским отделением в сети стоматологических клиник Ирина Колышонкова.
Ошибки взрослых
Сегодня встретить ребенка с природной санацией — то есть, полностью здоровыми, еще ни разу нелечеными зубами — большая редкость. Даже молочные зубы уже поражены. Обвинять генетику, экологию не стоит — часть вины в этом лежит на самих родителях, которые, к сожалению, неправильно выстраивают систему ухода за зубами своих детей. А ведь правильная гигиена в детском возрасте — это залог здоровой улыбки в будущем.
Давайте разбираться, какие именно ошибки совершают мамы и папы, и как из исправить.
Ошибка № 1. Начинать гигиену полости рта с опозданием
Родители приступают к чистке зубов малышей с года, а то и с двух-трех лет и позже, ожидая, когда у ребенка появится полный комплект молочных зубов.
Как надо. Начинать гигиенические процедуры надо еще у грудничка, как только прорежется самый первый зуб! Для этого следует использовать зубные пасты 0+ и мягкую детскую зубную щетку. Она должна быть с маленькой головкой, чтобы ребенку было комфортно во время чистки, а родитель почистил зубы со всех сторон.
Щетку лучше менять один раз в два-три месяца, но здесь главное — ориентироваться не на срок, а на внешний вид щетины. Если она поизносилась, следует ее заменить, даже если прошло меньше трех месяцев.
Ошибка № 2. Считать, что, кроме пасты и щетки, малышам ничего не нужно
Многие родители абсолютно убеждены, что зубные нити (флоссы) и ирригаторы — это только для взрослых. Поэтому либо пренебрегают, либо даже бояться их использования.
Как надо. Несмотря на то, что зубы у детей меньше, чем у взрослых, между ними все равно скапливается налет и застревает пища, а удалить ее зубной щеткой достаточно сложно. Межзубным промежуткам, особенно если присутствует скученность зубов, нужна особая защита. Их важно прочищать с помощью зубной нити или флостиков, а после пяти лет при возможности добавить ирригатор, но не заменять им зубную нить — у них разные задачи и разные возможности, которые только дополняют друг друга, а не заменяют.
Ошибка № 3. Неправильно выбирать зубную пасту
Например, существует заблуждение, что ребенку нужно покупать зубную пасту только с натуральными растительными компонентами, без всяких добавок. Или главным ориентиром при выборе считают красивый цвет и приятный вкус средства.
Как надо. Чтобы зубная паста приносила максимальную пользу именно вашему ребенку, ее стоит подбирать индивидуально на приеме у детского стоматолога. Сейчас уже доказано, что основным действующим веществом противокариозных средств являются фториды. Клинически подтверждено, что только они способны снизить вероятность возникновения и развития детского кариеса, уменьшить образование налета.
Также в составе пасты должен присутствовать биодоступный кальций, который способствует интенсивной реминерализации, то есть, укрепляет эмаль молочных и постоянных зубов. Комбинация этих двух составляющих усиливает друг друга. Вспомогательными компонентами в детских зубных пастах могут выступать шалфей, алоэ вера, календула, папаин, ксилитол.
По словам эксперта, дозировки активных веществ в составе пасты (указаны на упаковке) следует выбирать, согласно возрасту и состоянию полости рта.
Если у вашего ребенка нет кариеса:
- дети до 6 лет — 500ppm,
- дети от 6 лет до 12 лет — 1000−1450ppm,
- дети от 12 лет — 1450 ppm.
- Если есть проблемы с зубами:
- дети от 6лет — 1000−1500ppm,
- дети от 6 лет до 16лет — 1500−2800 ppm,
- дети от 16 лет — 2800−5000 ppm.
Ошибка № 4. Чистить детям зубы нерегулярно или только утром
Как надо. Регулярная чистка зубов правильными пастами два-три раза в день, после всех основных приемов пищи, это главная рекомендация, которая позволит предотвратить и снизить развитие детского кариеса.
Ошибка № 5. Не контролировать процесс чистки зубов
Часто родители позволяют детям чистить зубы самостоятельно. Конечно, инициатива — это прекрасно, и ее нужно поддерживать и поощрять, но правильная моторика и положение руки при чистке зубов формируется у детей лишь к восьми-девяти годам. До этого возраста у большинства детей плохо развита двигательная способность (и прилежность), поэтому им трудно эффективно чистить зубы.
Как надо. Родители должны сначала обучить правилам чистки зубов, а потом контролировать этот процесс и проверять, чтобы поверхность зубов была чистой. Нужно показывать ребенку, как правильно держать щетку, как двигать ею по поверхности зубов, очищая зубы со всех сторон, обязательно объяснять, что чистить зубы требуется не только утром, но и вечером перед сном. В настоящее время контролировать правильность чистки зубов очень просто, так как существуют таблетки, жидкости и пасты с индикацией зубного налета, что упрощает контроль за гигиеной, улучшает навыки, постановку правильной техники чистки и мотивацию детей к регулярной и тщательной гигиене. А раскрашивание зубов в разные цвета воспринимается, как игра и превращает рутину в любопытное действо.
Ошибка № 6. Не ограничивать потребление сладкого
Слишком большое количество сладкого в рационе ребенка может привести к развитию кариеса, также это разрушает зубную эмаль. Особенно вредны карамель, ириски и леденцы, которые долго остаются на зубах после употребления.
Как надо. Конечно, не стоит полностью лишить детей конфет, пирожных, мороженого, но это продукты не для ежедневного потребления, а для особых случаев. Их можно давать по праздникам. Важно ограничить потребление сладостей и газированных напитков. И следить за тем, чтобы ребенок получал достаточное количество витаминов и минералов, необходимых для здоровья зубов и костей.
Ошибка № 7. Пренебрегать профилактическими осмотрами у стоматолога каждые три-шесть месяцев
Даже если ничего не беспокоит. Многие родители не всегда могут понять или проконтролировать, хорошо ли ребенок чистит зубы, и им кажется, что всё нормально.
Как надо. Для понимания состояния полости рта, уровня гигиены у ребенка, необходимости лечения, нужен детский стоматолог. И такой осмотр необходимо делать каждые четыре месяца. Важно помнить, что профилактика — это лучший способ избежать проблем со здоровьем зубов. Регулярные визиты к стоматологу помогут выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить их развитие. Стоматолог даст все самые необходимые рекомендации по правильному уходу за зубами ребенка, учитывая его индивидуальные особенности.
Ошибка № 8. Игнорировать проблемы с прикусом
Неправильный прикус может привести к скученности зубов, что затрудняет гигиену полости рта и увеличивает риск кариеса. Кроме того, он чреват различными другими проблемами со здоровьем.
Как надо. Вовремя обратится к врачу-ортодонту. Не ждать смены молочных зубов постоянными. Чем раньше это сделать, тем проще и дешевле будет лечение.
«Помните, что уход за зубами вашего ребенка — это ваша зона ответственности. Важно быть внимательными к здоровью полости рта ребенка, регулярно посещать детского стоматолога один раз в четыре месяца, и прививать ему правильные привычки, которые помогут ему сохранить здоровую улыбку на всю жизнь», — резюмирует Ирина Колышонкова.