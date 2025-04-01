С пеленок. Стоматолог Колышонкова перечислила 8 ошибок, ведущих к кариесу

Как надо. Родители должны сначала обучить правилам чистки зубов, а потом контролировать этот процесс и проверять, чтобы поверхность зубов была чистой. Нужно показывать ребенку, как правильно держать щетку, как двигать ею по поверхности зубов, очищая зубы со всех сторон, обязательно объяснять, что чистить зубы требуется не только утром, но и вечером перед сном. В настоящее время контролировать правильность чистки зубов очень просто, так как существуют таблетки, жидкости и пасты с индикацией зубного налета, что упрощает контроль за гигиеной, улучшает навыки, постановку правильной техники чистки и мотивацию детей к регулярной и тщательной гигиене. А раскрашивание зубов в разные цвета воспринимается, как игра и превращает рутину в любопытное действо.