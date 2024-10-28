С откусанным ухом и дробью в теле: поймали дворняжку по кличке Гудини

Известно, что Гудини спасли из собачьего приюта в Южной Луизиане (США), где ему грозила эвтаназия, после чего пса усыновила семья в Мид-Сити, но вскоре он сбежал. Постепенно о неуловимом Гудини заговорили в округе и он стал своего рода звездой социальных сетей, потому что люди публиковали видео с мобильных телефонов и камер наблюдения всякий раз, когда его замечали.