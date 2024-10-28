С откусанным ухом и дробью в теле: поймали дворняжку по кличке Гудини

Находившаяся в бегах дворняжка по кличке Гудини из района Мид-Сити в Новом Орлеане (США), наконец, поймана. Неряшливый шестикилогамовый пес смешанной породы получил такую кличку за неподражаемою неуловимость.
Известно, что Гудини спасли из собачьего приюта в Южной Луизиане (США), где ему грозила эвтаназия, после чего пса усыновила семья в Мид-Сити, но вскоре он сбежал. Постепенно о неуловимом Гудини заговорили в округе и он стал своего рода звездой социальных сетей, потому что люди публиковали видео с мобильных телефонов и камер наблюдения всякий раз, когда его замечали.
Тем временем специалисты из ветклиники около полугода пытались поймать животное, чтобы найти ему новый дом и оказать необходимую медицинскую помощь. Как сообщили новостные агентства, у Гудини отсутствует кусок уха и имеются различные ссадины. Кроме того, развернувшие охоту горожане несколько раз стреляли в животное, из-за чего в его теле застряли маленькие пули или дробь от пневматической винтовки.
К счастью, Гудини смогли поймать ветеринары, а не обезумевшие охотники. Сейчас Гудини находится под присмотром ветеринаров и его здоровью ничего не угрожает. Прессе сообщили, что, как только собака поправится, его заберет к себе Тэмми Мюррей, соучредительница некоммерческого общества защиты животных Нового Орлеана.
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