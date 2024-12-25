С новыми выплатами! Что изменится в законах с 1 января 2025 года

Традиционно с новым годом приходят и изменения в законодательстве. 2025 год не станет исключением.
МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января 2025 года на 3198 рублей вырастет минимальный размер оплаты труда и составит 22 440 рублей. Это означает, что те зарплаты, что сейчас меньше, увеличатся как минимум до этого уровня.
Также с Нового года на 15 процентов вырастет прожиточный минимум. В России от величины прожиточного минимума трудоспособного человека зависит размер всевозможных выплат, в том числе минимальной пенсии по старости.
Ипотечный стандарт
С 1 января начинает действовать новый Стандарт защиты ипотечных заемщиков. Введение стандарта связано с борьбой регулятора по закредитованности россиян и направлено на сбалансированное развитие рынка жилья.
Стандарт будет распространяться на договоры, заключенные после 1 января следующего года.
Ставка налога
Со следующего года начнет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Ставка подоходного налога будет зависеть от доходов. Для большинства россиян ничего не изменится: при доходе менее 2,4 миллиона рублей в год (200 рублей в месяц) ставка составит все те же 13 процентов. Те, чей доход составляет от 2,4 до 5 миллионов в год, будут отчислять 15 процентов, при доходе от 5−20 миллионов в год — 18 процентов, при доходе выше 50 миллионов — 22 процента.
При этом повышение ставки применяется только к той части дохода граждан, которая превышает порог.
Налоговые вычеты
С 1 января увеличится стандартный налоговый вычет на второго, третьего и каждого последующего ребенка. Так, размер вычета на второго ребенка составит 2800 рублей, на третьего и последующих — 6000 рублей. Появятся и новые налоговые вычеты, например, за сдачу нормативов ГТО и прохождение диспансеризации. Размер вычета составит 18 тысяч рублей. Чтобы его получить, нужно в течение одного календарного года сдать нормативы (не важно, на какой значок) и пройти диспансеризацию.
Жилищные вопросы
В 2025 году подорожает регистрация прав собственности на недвижимость и землю, а также постановка их на кадастровый учет, внесение изменений в ЕГРН и получение выписок. Так, услуга регистрации права на недвижимость обойдется в 4000 рублей для физических лиц и 44 тысячи рублей — для юридических. Чтобы зарегистрировать права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, потребуется 700 рублей. Постановка дома на кадастровый учет обойдется в 2000 рублей (раньше эта услуга была бесплатной).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку:
— Над новыми льготными программами ипотеки начнем работать, по крайней мере в виде консультаций с участниками рынка и экспертным сообществом. Я думаю, тут наиболее уместно говорить о «профессиональной» льготной ипотеке, рассчитанной на работников перспективных и дефицитных специальностей.