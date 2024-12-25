С новыми выплатами! Что изменится в законах с 1 января 2025 года

Со следующего года начнет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Ставка подоходного налога будет зависеть от доходов. Для большинства россиян ничего не изменится: при доходе менее 2,4 миллиона рублей в год (200 рублей в месяц) ставка составит все те же 13 процентов. Те, чей доход составляет от 2,4 до 5 миллионов в год, будут отчислять 15 процентов, при доходе от 5−20 миллионов в год — 18 процентов, при доходе выше 50 миллионов — 22 процента.