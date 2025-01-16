Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С ноткой перчинки. Чем может быть полезна острая пища

16 января отмечается Международный день горячей и острой пищи. В честь этой даты эксперты рассказали, что делает блюда пикантными, а также чем они полезны и вредны.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Что делает пищу острой

Как пишет здоровое-питание.рф, на языке нет отдельных рецепторов, воспринимающих острый вкус. Эту роль выполняют температурные рецепторы. Они чувствительны к веществу капсаицин. Оно возбуждает их и дает возможность ощущать жгучий и острый вкус. Однако это вещество воздействует не только на язык. Капсаицин, помимо ощущения тепла или жара, вызывает сильный прилив крови к поверхности, с которой он взаимодействовал.

Польза острого

По словам экспертов, такая еда активизирует локальное кровообращение. В связи с этим острое улучшает состояние человека при простуде, помогает избавиться от мокроты при бронхите, ОРЗ и других заболеваниях, сопровождающихся кашлем.

Также стимулирующий эффект помогает избавиться от лишних килограммов. Это происходит за счет активизации сердечно-сосудистой системы, ускорению кровотока, выведению токсинов и лишней жидкости из тканей. При этом острая еда не должна быть слишком соленой — соль спровоцирует отеки.

Кроме того, блюда с перчинкой способствуют выработке серотонина, который помогает улучшить настроение.

Вред острого

Некоторые считают, что такие блюда могут привести к заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако такое происходит, когда у человека уже есть болезни — в начальной стадии или просто еще не выявленные. В связи с этим острое не стоит есть пациентам с гастритом или язвой, чтобы не спровоцировать воспалительные процессы.

Кроме того, пища «с огоньком» может вызвать изжогу. Сильный прилив крови способствует выделению желудочного сока, его излишек забрасывается в пищевод, вызывая неприятное жжение. Однако этому подвержены тоже не все люди.

«Чувство меры — главный союзник здорового организма. Если вы не имеете противопоказаний и контролируете количество острой пищи, то неприятных последствий после употребления не будет», — заключили специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу призвали не перебарщивать с кайенским перцем или халапеньо. Из-за них можно сильно пропотеть, что потом приведет к охлаждению.