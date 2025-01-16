С ноткой перчинки. Чем может быть полезна острая пища

Некоторые считают, что такие блюда могут привести к заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако такое происходит, когда у человека уже есть болезни — в начальной стадии или просто еще не выявленные. В связи с этим острое не стоит есть пациентам с гастритом или язвой, чтобы не спровоцировать воспалительные процессы.