Из норвежского рыбного хозяйства сбежало 27 тысяч лососей

Массовый побег произошел в воскресенье — о нем рассказал крупный производитель морепродуктов Mowi. Компания разводит рыбу прямо в море — лосося выращивают в специальных садках у берегов Норвегии.
Один из таких садков повредился из-за штормовой погоды, и через отверстие в открытое море спаслось 27 тысяч рыб — четверть всего лосося, принадлежащего компании. Mowi объявила награду за поимку рыбы: за каждого лосося, которого рыбаки вернут владельцам, компания выплатит 500 норвежских крон (4200 рублей).
О причинах такого необычного объявления рассказала газета The Guardian. Дело вовсе не в том, что владельцы компании проявляют собственнические инстинкты или хотят отомстить беглецам — проблема гораздо серьезнее.
Как объясняют представители компании, сбежавший лосось угрожает экологии, а точнее — популяции дикой рыбы. Дело в том, что лосось, выращиваемый искусственно, спаривается друг с другом и в результате обладает очень низким генетическим разнообразием.
На вкусовые качества рыбы это никак не влияет: такой лосось находится в безопасной среде и живет недолго. А вот с выживаемостью в дикой природе у этих особей все куда хуже — такая рыба, например, более уязвима для инфекций и морских вшей.
27 тысяч — достаточно большое число особей, и если их не отловить, эти рыбы могут испортить генофонд дикого лосося в регионе — а еще усложнят жизнь другой рыбе тем, что банально начнут конкурировать с ней за еду.
Обычно компаниям разрешен отлов сбежавшей рыбы в радиусе 500 метров от рыбного хозяйства, но норвежские власти, подтвердившие масштаб и серьезность катастрофы, сообщили, что в данном случае ограничение снимается.
Норвегия экспортирует 1,2 миллиона тонн лосося в год, и в прошлом году страна столкнулась с рекордным падением популяции этой рыбы. В результате ловля лосося была запрещена на 33 реках (часть миграционного маршрута морского лосося проходит через пресные реки). В этом году лососевую рыбалку предлагают запретить уже на 42 реках.
Несмотря на это, популяция дикого атлантического лосося уже находится под угрозой: ⅔ диких рыб, по данным ученых, уже имеют следы генов искусственно выращенных рыб, что уменьшает их шансы на полноценную здоровую жизнь. Дополнительные 27 000 сбежавших лососей представитель Ассоциации речной ловли лосося назвал «катастрофой для дикого лосося».
В то же время о запрете на ловлю дикой рыбы в океане речь пока не идет: от такого предложения министр окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланн Эриксен уже отказался.
Представитель компании Mowi Ола Хельге Хъетланд прокомментировала произошедшее лаконично: «Нам очень жаль — этого не должно было произойти».
Ранее рассказывали про другой рыбный побег: из рыбного хозяйства в Карелии сбежало 42 тонны форели, а ловить ее съехались рыбаки со всего региона.