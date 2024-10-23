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С «небольшим» опозданием: пьесу Шекспира вернули в библиотеку через 101 год

Лучше поздно, чем никогда. Пьесу «Хроника-история Генриха Пятого» Шекспира взяли из Публичной библиотеки Патерсона в 1923 году, а вернули лишь в 2024.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Пьеса «Хроника-история Генриха Пятого» Уильяма Шекспира была возвращена в Публичную библиотеку Патерсона (Нью-Джерси, США) спустя 101 год после того, как ее взяли из архива.

Синтия Делайе разбирала старые вещи, принадлежавшие ее покойной бабушке Арлин, когда обнаружила просроченную библиотечную книгу. Несмотря на явное нарушение сроков, Синтия связалась с сотрудниками библиотеки и договорилась о возврате книги.

Никогда не поздно вернуть просроченные библиотечные материалы. Хотя я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным за более чем 20 лет работы.

Кори Флеминг
директор публичной библиотеки Патерсона

По возвращении пьесы сотрудники библиотеки заметили, что книга была выпущена в 1910 году ограниченным тиражом. Известно, что сейчас это редкое издание высоко ценится коллекционерами.

Что было однажды, то может быть дважды: ранее рассказывали, что сборник поэзии Уолта Уитмена вернули в библиотеку 50 лет спустя.