С научной точки зрения: сколько времени нужно, чтобы влюбиться

Психологи давно утверждают, что любовь «с первого взгляда» может стать началом долгих и счастливых отношений. Доктор Стефани Ортиг, например, считает, что чувство «любви» способно возникнуть всего за 2 секунды визуального контакта. Однако в действительности это, скорее, визуальная симпатия или, как принято говорить, физическое и эмоциональное влечение. Для того, чтобы такая связь переросла в настоящее чувство, должно пройти время. И хотя эксперты считают, что единого «правила» не существует, на то, чтобы влюбиться, потребуется столько же времени, как и на то, чтобы действительно узнать человека.