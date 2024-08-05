С научной точки зрения: сколько времени нужно, чтобы влюбиться

Психологи давно утверждают, что любовь «с первого взгляда» может стать началом долгих и счастливых отношений. Доктор Стефани Ортиг, например, считает, что чувство «любви» способно возникнуть всего за 2 секунды визуального контакта. Однако в действительности это, скорее, визуальная симпатия или, как принято говорить, физическое и эмоциональное влечение. Для того, чтобы такая связь переросла в настоящее чувство, должно пройти время. И хотя эксперты считают, что единого «правила» не существует, на то, чтобы влюбиться, потребуется столько же времени, как и на то, чтобы действительно узнать человека.
Согласно исследованию профессора психологии Артура Арона о межличностной близости, когда два человека готовы раскрыться друг-другу, показывая свою уязвимость, они начинают влюбляться. По правде говоря, это может произойти достаточно быстро, если партнеры расположены к созданию доверительных отношений. Поэтому не стоит отвергать подлинность недельных или месячных отношений.
При этом, интересно, что настоящие чувства к человеку могут возникнуть вне зависимости от ваших «внешних» предпочтений. Все дело в том, что мы влюбляемся «мозгом», а не сердцем. Об этом свидетельствуют актуальные исследования, по данным которых, во время влюбленности выделяются химические вещества и гормоны (по крайней мере, из 12 определенных областей мозга), которые и вызывают чувство возбуждения, эйфории и привязанности.
Несмотря на то, что чувство «любви» может возникнуть за считанные недели, доктор философии, сертифицированный клинический психолог и адъюнкт-профессор психиатрии Кортни С. Уоррен рекомендует принимать серьезные решения касательно отношений по прошествии, минимум, года. За это время можно успеть узнать человека с различных сторон, убедившись в подлинности своих чувств.
Ранее рассказывали о феномене «любви с первого взгляда» и о том, может ли такая связь привести к длительным отношениям.
Кристина Корчанова