С места в карьеру. На рынке труда появились сказочные вакансии

Если 400 самолётов разделить на 26 рабочих дней в месяце (четыре выходных неизбежны, предупреждает Минтруд), получится по 15 штук в день. Вроде реально, но только теоретически. На деле это невозможно, сообщили нам в одной из авиакомпаний, ведь каждый раз надо приехать к самолёту, дождаться выхода пассажиров… В итоге если вдруг за три часа получится обслужить два борта — это замечательно. Но так складывается очень редко. Тогда откуда же такие доходы?