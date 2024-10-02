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С места в карьеру. На рынке труда появились сказочные вакансии

Уборщик самолётов — до 400 тыс. рублей, комплектовщик заказов (без опыта, нетяжёлая работа) — почти 500 тыс.

Предложения о работе пестрят такими ставками, что хочется срочно поменять специальность. Но стоит ли овчинка выделки?

Сколько надо убрать самолётов?

«Убирает самолёт бригада обычно из шести человек, выполняет все работы за 10−15 минут — борт надо готовить к следующему рейсу, — рассказывает руководитель оперативного штаба независимого профсоюза “Новый Труд” Алексей Неживой. — Авиакомпания за это платит 5−8 тыс. рублей в зависимости от размеров лайнера. То есть никак не больше тысячи каждому её участнику (ещё же начальникам надо зар­плату платить, расходники покупать). Чтобы заработать 400 тыс. рублей, надо убрать минимум четыре сотни самолётов».

Если 400 самолётов разделить на 26 рабочих дней в месяце (четыре выходных неизбежны, предупреждает Минтруд), получится по 15 штук в день. Вроде реально, но только теоретически. На деле это невозможно, сообщили нам в одной из авиакомпаний, ведь каждый раз надо приехать к самолёту, дождаться выхода пассажиров… В итоге если вдруг за три часа получится обслужить два борта — это замечательно. Но так складывается очень редко. Тогда откуда же такие доходы?

«Так сумма за вахту, а не за месяц, — ответили по телефону в организации, которая нанимает клинеров воздушных судов. — Приехал на три месяца в аэропорт — в итоге, если без штрафов и прочих вычетов, получишь как раз такие деньги».

С одной стороны, объявление вводит в заблуждение потенциальных соискателей. С другой — закон формально не нарушен: работодатель волен сам устанавливать период, за который начисляет вознаграждение.

В большинстве же предложений о вахтовой работе, не требующей особых знаний и навыков (комплектовщик заказов, разнорабочий, упаковщик и т. п.), ставка за смену крутится в районе 7 тыс. рублей. При очень плотной и успешной работе за месяц может набежать 150 тыс. рублей (после выплаты налогов). И то…

«Наверное, 2−5 дней выдержать в таком темпе можно, — полагает Неживой. — Работать придётся очень много и тяжело. Иначе бы столько не предлагали».

Можно и не успеть получить выгоду

Если есть специальные знания и навыки, получить приличную зарплату проще, свидетельствует статистика. Например, у дефицитных водителей доходы за год выросли в 1,5 раза, среднее предложение сейчас — почти 124 тыс. рублей. Для тех, у кого открыта «дальнобойная» категория СЕ, есть варианты и за 200−300 тыс. рублей.

Или, скажем, тот же судовой механик с окладом 200 тыс. рублей в месяц. Может, стоит срочно пойти переучиться?

«Лишних знаний и компетенций не бывает, чем больше возможностей, тем шире выбор при поиске работы, — считает и. о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов. — Если есть близкое базовое образование, пройти переобучение можно за 3−5 месяцев. Но никаких гарантий, что после выпускник сможет устроиться на те деньги, которые предлагают сейчас, нет, — тут играют роль много факторов, образование — один из них».

«Сейчас динамика зарплат в разных профессиях обусловлена двумя аспектами: всем надо удержать своих работников и привлечь новых, — говорит проректор Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов. — Ко всему прочему у нас ещё и демографическая ситуация плохая, и мигранты уезжают. Рабочих рук не хватает, труд дорожает, поднимать зарплаты до бесконечности не выход — деньги на это тоже ведь надо где-то взять».

Чехарда с зарплатами продлится совсем недолго, уверен эксперт. Рынок труда стабилизируется, заработки вернутся к исходным соотношениям.

Поэтому бросать свою профессию и срочно осваивать другую — не вариант. Можно и не успеть получить ту выгоду, ради которой это затевалось. Если есть специальность, она прокормит, а вот для того, чтобы сменить отрасль, сейчас самый подходящий момент, добавляет Сафонов.

«У нас есть сферы, где традиционно низкие зарплаты, — объясняет он. — Если перейти из условной лёгкой промышленности в нефтедобычу, зарплата тут же вырастет, хотя сама работа или её объем не изменятся. Надо лишь поискать вакансию, но в более денежной отрасли».

Заменят ли нас роботы?

Если решили менять работу, обязательно обратите внимание на то, куда движется развитие науки и техники, советует Неживой. Иначе можно попасть впросак.

«Уборщиков в скором будущем заменят роботы, а судовой механик станет специалистом в модульных системах двигателей, вместо курьеров появятся беспилотные доставщики, — перечисляет он. — Нестабильность на рынке труда сейчас вызвана ещё и тем, что экономика трансформируется из классической в платформенную. Из-за этого дефицитные сейчас профессии завтра могут потерять всякую востребованность».

Смирнов с этим мнением не согласен: «До 2030 года экономика России потеряет ещё 2−3 млн рабочих рук, но это не приведёт к быстрому росту автоматизации и роботизации, все специалисты и профессионалы останутся востребованы. Помнится, 10 лет назад составляли атлас профессий, строили прогнозы, кого и когда заменят новые технологии. Оказалось, прогресс всё же сильно отстаёт от ожиданий экспертов».

P. S. Несколько месяцев назад одна автотранспортная компания всерьёз звала меня перейти к ним работать — только права категории С получить. Посовещался я с экспертами и решил — останусь писать заметки. Оно как-то надёжнее.