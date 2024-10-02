С места в карьеру. На рынке труда появились сказочные вакансии

Предложения о работе пестрят такими ставками, что хочется срочно поменять специальность. Но стоит ли овчинка выделки?
Сколько надо убрать самолётов?
«Убирает самолёт бригада обычно из шести человек, выполняет все работы за 10−15 минут — борт надо готовить к следующему рейсу, — рассказывает руководитель оперативного штаба независимого профсоюза “Новый Труд” Алексей Неживой. — Авиакомпания за это платит 5−8 тыс. рублей в зависимости от размеров лайнера. То есть никак не больше тысячи каждому её участнику (ещё же начальникам надо зарплату платить, расходники покупать). Чтобы заработать 400 тыс. рублей, надо убрать минимум четыре сотни самолётов».
Если 400 самолётов разделить на 26 рабочих дней в месяце (четыре выходных неизбежны, предупреждает Минтруд), получится по 15 штук в день. Вроде реально, но только теоретически. На деле это невозможно, сообщили нам в одной из авиакомпаний, ведь каждый раз надо приехать к самолёту, дождаться выхода пассажиров… В итоге если вдруг за три часа получится обслужить два борта — это замечательно. Но так складывается очень редко. Тогда откуда же такие доходы?
«Так сумма за вахту, а не за месяц, — ответили по телефону в организации, которая нанимает клинеров воздушных судов. — Приехал на три месяца в аэропорт — в итоге, если без штрафов и прочих вычетов, получишь как раз такие деньги».
С одной стороны, объявление вводит в заблуждение потенциальных соискателей. С другой — закон формально не нарушен: работодатель волен сам устанавливать период, за который начисляет вознаграждение.
В большинстве же предложений о вахтовой работе, не требующей особых знаний и навыков (комплектовщик заказов, разнорабочий, упаковщик
«Наверное, 2−5 дней выдержать в таком темпе можно, — полагает Неживой. — Работать придётся очень много и тяжело. Иначе бы столько не предлагали».
Можно и не успеть получить выгоду
Если есть специальные знания и навыки, получить приличную зарплату проще, свидетельствует статистика. Например, у дефицитных водителей доходы за год выросли в 1,5 раза, среднее предложение сейчас — почти 124 тыс. рублей. Для тех, у кого открыта «дальнобойная» категория СЕ, есть варианты и за 200−300 тыс. рублей.
Или, скажем, тот же судовой механик с окладом 200 тыс. рублей в месяц. Может, стоит срочно пойти переучиться?
«Лишних знаний и компетенций не бывает, чем больше возможностей, тем шире выбор при поиске работы, — считает и. о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов. — Если есть близкое базовое образование, пройти переобучение можно за 3−5 месяцев. Но никаких гарантий, что после выпускник сможет устроиться на те деньги, которые предлагают сейчас, нет, — тут играют роль много факторов, образование — один из них».
«Сейчас динамика зарплат в разных профессиях обусловлена двумя аспектами: всем надо удержать своих работников и привлечь новых, — говорит проректор Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов. — Ко всему прочему у нас ещё и демографическая ситуация плохая, и мигранты уезжают. Рабочих рук не хватает, труд дорожает, поднимать зарплаты до бесконечности не выход — деньги на это тоже ведь надо где-то взять».
Чехарда с зарплатами продлится совсем недолго, уверен эксперт. Рынок труда стабилизируется, заработки вернутся к исходным соотношениям.
Поэтому бросать свою профессию и срочно осваивать другую — не вариант. Можно и не успеть получить ту выгоду, ради которой это затевалось. Если есть специальность, она прокормит, а вот для того, чтобы сменить отрасль, сейчас самый подходящий момент, добавляет Сафонов.
«У нас есть сферы, где традиционно низкие зарплаты, — объясняет он. — Если перейти из условной лёгкой промышленности в нефтедобычу, зарплата тут же вырастет, хотя сама работа или её объем не изменятся. Надо лишь поискать вакансию, но в более денежной отрасли».
Заменят ли нас роботы?
Если решили менять работу, обязательно обратите внимание на то, куда движется развитие науки и техники, советует Неживой. Иначе можно попасть впросак.
«Уборщиков в скором будущем заменят роботы, а судовой механик станет специалистом в модульных системах двигателей, вместо курьеров появятся беспилотные доставщики, — перечисляет он. — Нестабильность на рынке труда сейчас вызвана ещё и тем, что экономика трансформируется из классической в платформенную. Из-за этого дефицитные сейчас профессии завтра могут потерять всякую востребованность».
Смирнов с этим мнением не согласен: «До 2030 года экономика России потеряет ещё 2−3 млн рабочих рук, но это не приведёт к быстрому росту автоматизации и роботизации, все специалисты и профессионалы останутся востребованы. Помнится, 10 лет назад составляли атлас профессий, строили прогнозы, кого и когда заменят новые технологии. Оказалось, прогресс всё же сильно отстаёт от ожиданий экспертов».