С кожурой и мякотью: как правильно есть киви

Как вы едите киви? Сначала чистите полностью, а затем съедаете, или разрезаете на две части и вычерпываете мякоть ложкой? Так или иначе, по словам гастроэнтеролога Джозефа Салхаба, если вы употребляете его не полностью, ваш организм не получает 100% пользы.