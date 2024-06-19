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С кожурой и мякотью: как правильно есть киви

Многие разрезают киви на две части и съедают мякоть при помощи ложки. Однако, по мнению эксперта, так теряется 50% пользы фрукта.

Источник: Freepik

Как вы едите киви? Сначала чистите полностью, а затем съедаете, или разрезаете на две части и вычерпываете мякоть ложкой? Так или иначе, по словам гастроэнтеролога Джозефа Салхаба, если вы употребляете его не полностью, ваш организм не получает 100% пользы.

По словам Салхаба, есть киви необходимо с кожурой.

Для этого его необходимо тщательно вымыть, чтобы удалить волоски, так как в ином случае поедание фрукта будет не очень приятным. Также врач советует выбирать мягкий плод, чтобы его было легче есть. Помимо прочего, можно порезать его кружочками.

Польза киви

В мякоти киви содержится много клетчатки, которая полезна для пищеварительной системы, и витамина С, поддерживающего иммунную систему. Кожура фрукта наполнена витамином Е, играющим важную роль в здоровье кожи, глаз и иммунитета.

По мнению врача киви — это простой способ без косметических процедур омолодить кожу и сохранить ее здоровый блеск.

Киви положительно влияет не только на внешность и физическое здоровье. Ученые выяснили, что его ежедневное употребление улучшает настроение.

Анна Морозова