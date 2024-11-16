С каждым может случиться: Как синдром самозванца загоняет человека в тупик

По его словам, при синдроме самозванца возникают сомнения в собственной квалификации, складывается впечатление, что вы занимаете не своё место, ваши успехи — чистая случайность, а другие намного лучше квалифицированы. Однако проблема не в реальной некомплектности человека, а в его страхах и неуверенности, отметил эксперт.