С какой скоростью летит футбольный мяч

Не только от силы удара, как можно подумать. На самом деле на этот показатель влияют и техника игрока, и траектория полета, и погодные условия. Средняя скорость мяча после удара может достигать от 40 до 100 км/ч. В профессиональном футболе, где игроки специально тренируют сильные и точные удары, спортивный снаряд может «разгоняться» до скорости 130 км/ч и может обогнать некоторые автомобили.