С какого возраста ребенок считается подростком?

Всемирная организация здравоохранения
По общим данным ВОЗ, подростковый возраст — это период жизни ребенка между детством и взрослостью. Он длится с 10 до 19 лет.
«Это уникальный этап развития человека и важное время для закладывания основ хорошего здоровья», — заявили в организации.
Часто этот промежуток времени еще называют переходным, так как происходит формирование новой модели поведения — от детской ко взрослой.
Минюст России
По сведениям ведомства, в нашей стране выделяют два периода подросткового возраста:
- 12—14 лет — младший подростковый возраст.
- 15—17 — старший подростковый возраст.
«Этот период называют подростковым, раньше он назывался отрочеством. Использовалось и слово “недоросль” — “молодой человек, не достигший совершеннолетия”», — отмечают в Минюсте РФ.
К основным проблемам подростков специалисты относят:
- школа (неуспеваемость, нежелание посещать уроки);
- взаимоотношение со сверстниками (желание выделиться, неприятие в компании, отношение с противоположным полом, риск быть вовлеченным в плохую компанию);
- отношение с семьей (конфликты с родителями, излишний контроль или полное безразличие со стороны взрослых, строгие наказания);
- здоровье (психологические и физиологические изменения, риск пристраститься к вредным привычкам);
- досуг (выбор компании, с кем и когда гулять);
- профессия (проблема самоопределения и выбора будущей профессии).
Напомним, что согласно семейному кодексу РФ, ребенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. С 14 лет в России детям выдают паспорта, а значит, они официально становятся гражданами своей страны, могут трудоустроиться и несут ответственность за свои проступки перед законом. Ответственность усиливается в 18 лет. Так как, став совершеннолетним, ребенок признается полностью дееспособным (то есть независимым от родителей). Отметим, что в Гражданском кодексе РФ термин «подростковый возраст» не используется. Разделение несовершеннолетних детей происходит на малолетних (6−14 лет) и просто несовершеннолетних (14−18 лет).
Психологи
Специалисты выделяют разные подходы к периодизации подросткового возраста, с учетом индивидуальных особенностей развития детей.
Так, советский психолог Лидия Божович, считала рамками подросткового возраста 12−17 лет, при этом внутри временного отрезка были две фазы: 12−15 лет и 15−17 лет. Немецко-американский психолог Эрик Эриксон, к примеру, называл началом подросткового периода 12−13 лет, а окончанием — 18−19 лет.
Не так давно британский психолог Лаврен Антробас предложил считать, что полное взросление подростка, включая эмоциональное, завершается не 18−19 годами, а в возрасте 24 лет.