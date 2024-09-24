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С какого возраста ребенок считается подростком?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Всемирная организация здравоохранения

По общим данным ВОЗ, подростковый возраст — это период жизни ребенка между детством и взрослостью. Он длится с 10 до 19 лет.

«Это уникальный этап развития человека и важное время для закладывания основ хорошего здоровья», — заявили в организации.

Часто этот промежуток времени еще называют переходным, так как происходит формирование новой модели поведения — от детской ко взрослой.

Минюст России

По сведениям ведомства, в нашей стране выделяют два периода подросткового возраста:

  • 12—14 лет — младший подростковый возраст.
  • 15—17 — старший подростковый возраст.

«Этот период называют подростковым, раньше он назывался отрочеством. Использовалось и слово “недоросль” — “молодой человек, не достигший совершеннолетия”», — отмечают в Минюсте РФ.

К основным проблемам подростков специалисты относят:

  • школа (неуспеваемость, нежелание посещать уроки);
  • взаимоотношение со сверстниками (желание выделиться, неприятие в компании, отношение с противоположным полом, риск быть вовлеченным в плохую компанию);
  • отношение с семьей (конфликты с родителями, излишний контроль или полное безразличие со стороны взрослых, строгие наказания);
  • здоровье (психологические и физиологические изменения, риск пристраститься к вредным привычкам);
  • досуг (выбор компании, с кем и когда гулять);
  • профессия (проблема самоопределения и выбора будущей профессии).

Напомним, что согласно семейному кодексу РФ, ребенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. С 14 лет в России детям выдают паспорта, а значит, они официально становятся гражданами своей страны, могут трудоустроиться и несут ответственность за свои проступки перед законом. Ответственность усиливается в 18 лет. Так как, став совершеннолетним, ребенок признается полностью дееспособным (то есть независимым от родителей). Отметим, что в Гражданском кодексе РФ термин «подростковый возраст» не используется. Разделение несовершеннолетних детей происходит на малолетних (6−14 лет) и просто несовершеннолетних (14−18 лет).

Психологи

Специалисты выделяют разные подходы к периодизации подросткового возраста, с учетом индивидуальных особенностей развития детей.

Так, советский психолог Лидия Божович, считала рамками подросткового возраста 12−17 лет, при этом внутри временного отрезка были две фазы: 12−15 лет и 15−17 лет. Немецко-американский психолог Эрик Эриксон, к примеру, называл началом подросткового периода 12−13 лет, а окончанием — 18−19 лет.

Не так давно британский психолог Лаврен Антробас предложил считать, что полное взросление подростка, включая эмоциональное, завершается не 18−19 годами, а в возрасте 24 лет.