С какого возраста ребенок считается подростком?

Напомним, что согласно семейному кодексу РФ, ребенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. С 14 лет в России детям выдают паспорта, а значит, они официально становятся гражданами своей страны, могут трудоустроиться и несут ответственность за свои проступки перед законом. Ответственность усиливается в 18 лет. Так как, став совершеннолетним, ребенок признается полностью дееспособным (то есть независимым от родителей). Отметим, что в Гражданском кодексе РФ термин «подростковый возраст» не используется. Разделение несовершеннолетних детей происходит на малолетних (6−14 лет) и просто несовершеннолетних (14−18 лет).