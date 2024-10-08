С какого возраста ребенок может устроиться на работу

Подросткам от 14 до 15 лет можно работать 4 часа в каникулы и 2,5 часа после учебы, от 15 до 16 лет — 5 часов в каникулы и 2,5 часа после учебы, а от 16 до 18 лет — 7 часов в каникулы и 4 часа после учебы.