С какого возраста ребенок может устроиться на работу

На каникулах дети часто ищут работу, чтобы поскорее приобрести свои «хотелки» или порадовать подарками друзей и близких. Ешё может быть так, что ребенок вынужден работать из-за финансовых трудностей в семье.
Рассказываем, с какого возраста можно заключать трудовой договор и какие есть нюансы.
С какого возраста можно работать
Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ, до 14 лет ребенок может работать только в кино, театре, цирках или участвовать в концерте и рекламе. При этом самостоятельно принимать решения и ставить подписи на документах он не имеет права.
В таком случае трудовой договор подписывают родители или опекуны.
Лица, достигшие 14 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. Однако устроиться на работу может подросток, который окончил девять классов, обучается заочно или ушел в вечернюю школу, техникум или колледж.
Государство считает, что в этом возрасте ребенок уже может принимать самостоятельные решения и заключать трудовые договоры. Список документов будет таким:
- паспорт;
- справка из поликлиники по форме 086/у;
- справка из школы;
- СНИЛС.
Нужно помнить, что согласно закону, несовершеннолетнему лицу доступен только легкий труд, который не причиняет вред его здоровью и нравственному развитию. То есть ребенок не может работать в ночном клубе, баре, а также продавать табак и алкоголь.
Что касается пунктов выдачи заказов (ПВЗ), устроиться до 18 лет туда не получится, так как там присутствует материальная ответственность.
Где и сколько ребенку можно работать
Подросткам от 14 до 15 лет можно работать 4 часа в каникулы и 2,5 часа после учебы, от 15 до 16 лет — 5 часов в каникулы и 2,5 часа после учебы, а от 16 до 18 лет — 7 часов в каникулы и 4 часа после учебы.
Для работников до 16 лет продолжительность рабочей недели составляет не более 24 часов, а для сотрудников от 16 до 18 лет она удлиняется на 11 часов, то есть не превышает 35 часов (статья 92 ТК РФ).
При условии обучения несовершеннолетних и работы в свободное от учебы время в течение учебного года продолжительность работы не может превышать половины от установленных норм (часть 4 статьи 92 ТК РФ), а именно:
- 12 часов в неделю, если молодому человеку или девушке не исполнилось еще и 16 лет;
- 17,5 часов, если несовершеннолетнему от 16 до 18 лет.
В период каникул несовершеннолетние работники, которые продолжают обучение, могут отработать весь срок сокращенной рабочей недели полностью — 24 или 35 часов соответственно.
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