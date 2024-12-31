С какого возраста можно разрешать детям не спать в Новый год

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что бодрствование в праздничную ночь может сильно навредить ребенку младше шести-семи лет. Праздник может оказаться тяжелой нагрузкой и обернуться стрессом — как для него самого, так и для всех остальных. Ребенок устанет, может начать капризничать и раздражаться. Иногда (особенно это касается эмоциональных, тревожных и восприимчивых детей) стресс может привести к снижению иммунной защиты и даже инфекции.
Детям старше шести-семи лет можно дождаться боя курантов и встретить Новый год вместе со взрослыми. Однако даже такому ребенку, по словам врача, не стоит бодрствовать позднее 00:30.
Исмил Османов отметил, что активные игры и поздравление Деда Мороза лучше запланировать на середину дня, а не на вечер. В праздники ребенку нужно ложиться спать и вставать утром вовремя, делать зарядку, соблюдать обычный режим. При этом нужно помнить про прогулки на свежем воздухе. В праздники можно выделить на них больше времени, чем обычно, — не менее двух-трех часов.
Отметим, далеко не все отмечают Новый год с близкими, кто-то встречает его в одиночестве. Для таких людей есть целый ряд способов провести праздник с интересом.