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С какого возраста можно разрешать детям не спать в Новый год

Зачастую взрослые отмечают Новый год вместе с детьми. Однако для некоторых малышей праздник может оказаться утомительным. Главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой, главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов рассказал, с какого возраста можно разрешать детям не спать в Новый год.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что бодрствование в праздничную ночь может сильно навредить ребенку младше шести-семи лет. Праздник может оказаться тяжелой нагрузкой и обернуться стрессом — как для него самого, так и для всех остальных. Ребенок устанет, может начать капризничать и раздражаться. Иногда (особенно это касается эмоциональных, тревожных и восприимчивых детей) стресс может привести к снижению иммунной защиты и даже инфекции.

Детям старше шести-семи лет можно дождаться боя курантов и встретить Новый год вместе со взрослыми. Однако даже такому ребенку, по словам врача, не стоит бодрствовать позднее 00:30.

Исмил Османов отметил, что активные игры и поздравление Деда Мороза лучше запланировать на середину дня, а не на вечер. В праздники ребенку нужно ложиться спать и вставать утром вовремя, делать зарядку, соблюдать обычный режим. При этом нужно помнить про прогулки на свежем воздухе. В праздники можно выделить на них больше времени, чем обычно, — не менее двух-трех часов.

Отметим, далеко не все отмечают Новый год с близкими, кто-то встречает его в одиночестве. Для таких людей есть целый ряд способов провести праздник с интересом.