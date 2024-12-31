С какого возраста можно разрешать детям не спать в Новый год

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что бодрствование в праздничную ночь может сильно навредить ребенку младше шести-семи лет. Праздник может оказаться тяжелой нагрузкой и обернуться стрессом — как для него самого, так и для всех остальных. Ребенок устанет, может начать капризничать и раздражаться. Иногда (особенно это касается эмоциональных, тревожных и восприимчивых детей) стресс может привести к снижению иммунной защиты и даже инфекции.