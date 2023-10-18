С какого возраста детям разрешено кофе, и в каких дозах?

Кофе детям не игрушка

В «Санитарно-эпидемиологических требованиях к организации общественного питания населения» (2004) прямо утверждается, что при организации питания детей натуральный кофе и тонизирующие напитки (в том числе энергетические) не допускаются. По сути это говорит о том, что кофе детям не рекомендуется вообще.

Про кофеин здесь не говорится ни слова, просто подразумевается, что напиток не подходит детям. По большей части регулирование потребления кофе строится на содержании в нем кофеина, как главного активного вещества с противоречивым действием — фармакологи выделяют у него немало негативных эффектов. Из-за этого есть нормы, которые относятся не только к кофе, но и другим напиткам с кофеином.

Говорим — кофе, подразумеваем — кофеин

В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 022/2011 утверждается, что все напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, должны маркироваться надписью «Не рекомендуется детям в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам, страдающим повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

Похожий подход проповедует и «Американская академия педиатрии», не рекомендуя употреблять детям до 12 лет кофе, чай, газировки, спортивные напитки и другие продукты с кофеином, а подросткам от 12 до 18 лет рекомендует ограничить их потребление количеством менее 100 миллиграммов кофеина в день. Рассчитывать дозу кофеина самостоятельно любой родитель может, используя следующую таблицу (когда будете считать, не забывайте, что ребенок может получать кофеин с другими напитками).

Почему дети в зоне риска

В реальности дети и подростки пьют и кофе, и напитки с кофеином. Исследование, проведенное в Российской Федерации в 2014 г, показало, что в 12−14 лет подростки в среднем потребляют 225,8 мг кофеина в сутки, в 15−17 лет — 256,6 мг (для сравнения, уровень потребления взрослых (18−44 года) — 344,9 мг. Эти данные примерно такие же, как и во многих странах мира. А исследования в США даже выявили, что 2,5% родителей дают кофе детям уже в возрасте одного года.