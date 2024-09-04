С какого возраста дети могут сами открывать и закрывать банковские вклады

Дети до 14 лет не являются дееспособными, а значит, не могут сами открывать и закрывать банковские вклады. А какие правила действуют для несовершеннолетних подростков более старшего возраста?
«В 14 лет, как только подросток получает паспорт, он может с письменного согласия родителей или органов опеки и попечительства совершать сделки, а также распоряжаться деньгами с открытых вкладов, — говорит юрист Николай Попов. — Если ребенок хочет сам формировать или тратить накопления, то в некоторых случаях это тоже возможно. Закон разрешает самостоятельно с 14 лет открыть счет в банке по своему паспорту. Но банк может выставить требование о том, что у несовершеннолетнего должны быть собственные доходы — стипендии, премии, средства материальной поддержки, деньги, заработанные на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, а также набежавшие на вклад проценты. А вот пенсии, алименты, наследственные и страховые суммы и деньги от других людей, в том числе от родителей, можно тратить только с письменного согласия законных представителей или органов опеки и попечительства».
Есть ситуации, когда несовершеннолетний подросток может целиком и полностью распоряжаться любыми финансами на открытом банковском вкладе. Гражданский кодекс разрешает ребенку старше 16 лет пройти процедуру эмансипации. После нее подросток будет признан полностью дееспособным и сможет управлять своими финансами без согласия родителей или других законных представителей. Но эмансипация возможна в том случае, если он ведет предпринимательскую деятельность, работает по трудовому договору или другому контракту с согласия родителей или органов опеки и попечительства.
«С закрытием вклада может возникнуть проблема, если на вклад вносились не собственные средства, — добавляет эксперт. — Если на счету были только свои деньги, то банк может закрыть вклад по инициативе ребенка старше 14 лет. Но все-таки нужно быть готовым к тому, что банк все-таки запросит на это согласие родителей или других законных представителей. Это довольно распространенная практика».