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С фермы в Коннектикуте сбежали три бизона, а вернулись четыре

На ферме в Коннектикуте три бизона опрокинули секцию проволочного забора и сбежали в неизвестном направлении. Аманда Мареска, одна из владельцев ранчо, сообщила CT Insider, что обратно вернулись четыре животных.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guilford Police Department

Впервые о побеге владельцы фермы узнали от местных жителей, которые стали публиковать фотографии бизонов, разгуливающих по сельской местности Коннектикута. Полиция призвала общественность избегать животных в целях безопасности.

Оказалось, что один из бизонов был беременный, поэтому Мареско говорила, что он отправился в декретный отпуск. По словам владельца, на ферме были рады возвращению трех взрослых бизонов и одного малыша, но из-за побега не беспокоились, так как знали, что животные обязательно вернутся.

Ранее в США кот прошел почти 1,5 тысячи километров, чтобы добраться до дома.