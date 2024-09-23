С фермы в Коннектикуте сбежали три бизона, а вернулись четыре

Впервые о побеге владельцы фермы узнали от местных жителей, которые стали публиковать фотографии бизонов, разгуливающих по сельской местности Коннектикута. Полиция призвала общественность избегать животных в целях безопасности.
Оказалось, что один из бизонов был беременный, поэтому Мареско говорила, что он отправился в декретный отпуск. По словам владельца, на ферме были рады возвращению трех взрослых бизонов и одного малыша, но из-за побега не беспокоились, так как знали, что животные обязательно вернутся.
Ранее в США кот прошел почти 1,5 тысячи километров, чтобы добраться до дома.