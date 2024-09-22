С добрым утром! Открытки в WhatsApp оказались уловкой мошенников

В России распространился новый тип мошенничества в мессенджерах, рассказал aif.ru адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин. Под их видом злоумышленники отправляют фишинговые ссылки.
«Теперь мошенники занимаются тем, что отправляют фишинговые ссылки под видом поздравительных картинок от родственников в WhatsApp*, — отметил он. — Когда пользователь переходит по ссылке, мошенникам становятся известны данные банковских карт или аккаунта на сайте “Госуслуг”».
В этой связи, считает Зорин, гражданам стоит запомнить важную истину: нельзя переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах и социальных сетях.
«Поздравительную открытку вполне можно прислать без ссылки, в виде картинки, — пояснил он. — Если вам приходит ссылка с “поздравлением” непонятно от кого, то лучше сразу удалять это сообщение и заблокировать адресата. Если ссылка отправлена родственником или другом со своего аккаунта, нужно попросить его прислать открытку картинкой. В случае отказа или ответов подозрительного содержания не исключено, что аккаунт вашего близкого человека взломан мошенниками».
В целом, уточнил эксперт, телефонное мошенничество сегодня является серьезной проблемой для России. Поэтому надо быть предельно осторожными при взаимодействии с посторонними лицами и даже знакомыми вам людьми в социальных сетях и в мессенджерах.
«Нельзя сообщать реквизиты банковских счетов и карт, паспортные данные, вводить коды и пароли в случае подобных просьб непонятно от кого, — напомнил Зорин. — Чаще всего успешные случаи хищения средств мошенниками связаны с невнимательностью и неосторожностью самих потерпевших».
*относится к Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.