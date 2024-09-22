С добрым утром! Открытки в WhatsApp оказались уловкой мошенников

«Поздравительную открытку вполне можно прислать без ссылки, в виде картинки, — пояснил он. — Если вам приходит ссылка с “поздравлением” непонятно от кого, то лучше сразу удалять это сообщение и заблокировать адресата. Если ссылка отправлена родственником или другом со своего аккаунта, нужно попросить его прислать открытку картинкой. В случае отказа или ответов подозрительного содержания не исключено, что аккаунт вашего близкого человека взломан мошенниками».