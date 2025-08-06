Иностранцы предложили забрать простаивающие в РФ Airbus A320neo

В приложенном к обращению письме грузовой SEAIR (образована после продажи пассажирской SEAIR филиппинской Cebu Pacific) говорится о готовности возобновить пассажирские рейсы и потребности в двух A321neo, на которых перевозчик хотел бы начать летать с Филиппин во Владивосток, в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Сама авиакомпания базируется на Филиппинах, в ее парке, согласно сайту, три самолета. В обращении AlMasria указано, что ее чартерные рейсы уже активно летают на курорты Египта из Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга и перевозчик заинтересован в увеличении провозных емкостей. У авиакомпании восемь самолетов в парке, согласно Flightradar24. AlMasria не уточняет, какое количество самолетов готова рассматривать. Но, по словам господина Евдокимова, на данном этапе AlMasria может приобрести три-пять бортов.