С Чубайса требуют деньги его бывшие коллеги: Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы экс-главы «Роснано»

При этом Киселев и Подольский являются фигурантами уголовных дел. Последний был арестован в феврале 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Вместе с ним были взяты под стражу еще двое топ-менеджеров «Роснано» — Артур Галстян и Марина Касенкова. Им грозит до 10 лет лишения свободы.