С Чубайса требуют деньги его бывшие коллеги: Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы экс-главы «Роснано»

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров корпорации на сумму 5,6 млрд руб. С решением суда ознакомились журналисты издания «Ведомости».
Иск был подан самой компанией «Роснано» с требованием об удовлетворяемом всех взыскании убытков в размере почти 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов США (в рублях по курсу Банка России на дату исполнения судебного акта).
В числе ответчиков, помимо Чубайса, указаны Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин — все ранее занимали руководящие должности в корпорации или ее управляющей компании.
Сам уехавший в Израиль Чубайс возглавлял «Роснано» с момента ее основания в 2008 году до 2020 года. Весной 2022 года он покинул Россию. Удальцов и Киселев, как указано в материалах суда, также находятся за пределами страны.
При этом Киселев и Подольский являются фигурантами уголовных дел. Последний был арестован в феврале 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Вместе с ним были взяты под стражу еще двое топ-менеджеров «Роснано» — Артур Галстян и Марина Касенкова. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее, в 2016 году, «Интерфакс» сообщал, что Удальцов проходит по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), возбужденному в 2013 году. Тогда же в качестве второго фигуранта назывался член правления Яков Уринсон. В 2023 году «Коммерсантъ» сообщил о прекращении уголовного преследования в отношении последнего.
Как писали «Ведомости» ранее, Олег Киселев проходит фигурантом по делу о хищениях, связанному с деятельностью дочерних структур «Роснано». По данным источников издания, обвинения ему были предъявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров Nanoenergo Fund Limited — кипрской дочерней компании «Роснано» — Олега Дьяченко.
Следком подозревает Дьяченко в хищении $50 млн, выделенных на инвестиционные проекты. По версии правоохранительных органов, Киселев может быть причастен к цепочке финансовых операций, которые, как предполагается, способствовали выводу этих средств.