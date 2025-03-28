С БПЛА со школьной парты: зачем Россия готовит из подростков дроноводов

В образовательных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга стартовал проект «Собери дрон». Школьники и студенты под руководством инженеров и операторов БПЛА, прошедших боевые действия в СВО, будут знакомиться с беспилотными системами. Образовательная программа уже стартовала в МГУТУ имени Разумовского и лицее 533 Санкт-Петербурга.
— Школьники и студенты обучаются сборке дронов под наставничеством представителей компании-производителя БАС и оператора БПЛА из зоны СВО, в удаленном режиме, — сообщил научный сотрудник МГУТУ Сергей Курапов.
Этот проект для России не новый. Например, в 50-й школе прифронтового Белгорода открыли кабинеты, оснащенные передовым оборудованием, в которых ученики могут получить практические навыки для разработки, производства и эксплуатации БПЛА. В образовательном учреждении считают, что это важный шаг для подготовки квалифицированных специалистов.
Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин рассказал ВФокусе Mail, что, если сегодняшние школьники выберут в будущем для себя службу в армии, то профессия дроновода может оказаться хорошим стартом.
— Лучшими операторами БПЛА как раз становятся молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, а то и до 30, потому что у тех, кто постарше, уже не такая моторика рук, и они не так быстро реагируют на изменяющуюся обстановку. Очки для FPV-дронов, конечно же, также плохо влияют на вестибулярный аппарат у людей старше 30-ти, — объяснил Матюшин.
По его словам, сейчас в Вооруженных силах большой запрос на операторов БПЛА. Проблема в том, что нет такой должности «дроновод». Войска БПЛА только формируются. После окончания боевых действий на Украине вчерашние специалисты по беспилотным аппаратам не останутся без работы.
— Даже если они не найдут себя на гражданке, то смогут уехать и выполнять задачи по защите Родины на дальних рубежах такие как Ближний Восток или Африка. Их опыт окажется восстребованным там. То есть работы для дроноводов вне гражданки еще намного хватит. Что же касается мирной жизни, то я думаю, дроны также активно внедрятся в нашу мирную жизнь. Они также будут заниматься доставкой, например, от Почты России, что она уже пыталась сделать еще во второй половине десятых годов, — рассказал офицер.
Сегодня зарплата оператора БПЛА в мирной жизни зависит от его опыта. В 2023 году РИА МО выяснило, что дроновод без инженерных знаний получает от 30 до 70 тысяч рублей. Те же, кто умеет собирать и настраивать аппарат, получают в разы больше.