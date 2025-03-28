С БПЛА со школьной парты: зачем Россия готовит из подростков дроноводов

— Даже если они не найдут себя на гражданке, то смогут уехать и выполнять задачи по защите Родины на дальних рубежах такие как Ближний Восток или Африка. Их опыт окажется восстребованным там. То есть работы для дроноводов вне гражданки еще намного хватит. Что же касается мирной жизни, то я думаю, дроны также активно внедрятся в нашу мирную жизнь. Они также будут заниматься доставкой, например, от Почты России, что она уже пыталась сделать еще во второй половине десятых годов, — рассказал офицер.