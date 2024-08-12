С 1728 по 2024: как менялся Парк Горького

В 90-е годы в парке расцветает малый и средний бизнес: кафе, бары и всевозможные развлечения. Существенную часть территории занимает комплекс аттракционов «Чудо-град», рядом с ним другой комплекс — «Луна парк». Вход в парк стал платным. Многие жители столицы вспоминают те годы как лучшее время в истории парка: это был грандиозный комплекс семейных развлечений. Другие же критикуют это время, указывая на то, что памятники требовали реставрации, качество еды в заведениях было неоднозначным, а владельцы аттракционов не всегда заботились о нормах безопасности и радушном персонале.