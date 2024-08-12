С 1728 по 2024: как менялся Парк Горького

Парк Горького — одно из главных зеленых пространств Москвы и после реконструкции 2010-х — визитная карточка столицы. В каждую эпоху парк обретал новый образ, но каждый раз воплощал в себе передовые технологии и ценности своего времени. Официально открыт Парк Горького был 12 августа 1928 года, а свое название получил в 1934 году. Вспоминаем, как он менялся с течением времени.
XIX век: Нескучный сад
С 1728 года здесь располагалось имение князей Трубецких, которое быстро прозвали Нескучным из-за обилия пышных балов и приемов. В 1826 году имение выкупило дворцовое ведомство Николая I: император пожелал устроить здесь летнюю резиденцию. Старый особняк снесли, а на территории разбили пышный сад на французский манер. Нескучный сад дважды расширялся за счет приобретения соседних имений, и до 1917 года принадлежал императорской фамилии. После революции сад был национализирован, и теперь попасть в него мог каждый желающий.
1923: Всероссийская выставка
За несколько лет сад частично превратился в частные огороды, частично — в свалку. В 1922 году здесь было решено устроить грандиозную выставку достижений сельского хозяйства молодой советской страны (потом она превратилась в ВДНХ).
Кроме того, в рамках проекта «Новой Москвы» пространство выставки должно было стать одним из «зеленых клиньев», вокруг которых строился бы разрастающийся город.
За 10 месяцев на территории заброшенного сада возвели 255 построек и впервые масштабно применили стиль авангард. В оформлении выставки участвовали выдающиеся архитекторы: Алексей Щусев, Константин Мельников, Владимир Щуко и другие. Грандиозный ансамбль особенно удачно смотрелся с Москвы-реки, ставшей визуальной доминантой паркового пейзажа. В выставке приняли участие более 600 зарубежных компаний.
1928: Рождение парка
Выставка проработала год, а в 1928 году на ее территории открыли Парк культуры и отдыха, остановив разрушение выставочных павильонов. Дальше парк нужно было реконструировать заново. Отдел планирования возглавил Константин Мельников. На территории появились Детский городок, аттракцион «Спиральный спуск», несколько кафе, пешеходные аллеи, физкультурные площадки, ясли и эстрадная сцена.
Спустя год Мельникова сменил Эль Лисицкий, но проект реконструкции так и не был выбран. В 1930 году в территорию парка включили набережную — на этом рост его территории завершился. В 1932 году парк получил имя писателя Максима Горького. В следующие годы там открылись грандиозный Зелёный театр под открытым небом с залом на 20 тысяч зрителей, первый звуковой кинотеатр и парашютная вышка.
1936: Сталинский классицизм
В 1936 году началась полноценная реконструкция парка по проекту архитектора Александра Власова. Авангард был уже непопулярен, и визуальным решением нового парка стал сталинский классицизм: широкие регулярные дорожки, вазы, скульптуры. Набережную одели в гранит, в центре парка появился грандиозный фонтан. За проект парка Власов получил гран-при на Международной выставке в Париже 1937 года. ЦПКиО стал главной зеленой артерией столицы.
1950-е: реконструкция
После войны парк несколько лет восстанавливали, а затем затеяли полную реконструкцию. Набережные Голицынского пруда также покрыли гранитом, в парке построили новые эстрады и заново проложили аллеи (их общая площадь составила 30 км).
В 1956 году архитекторы Георгий Щуко и Анатолий Спасов построили на входе в парк 18-метровую арку с колоннами, которая до сих пор служит является одним из его символов. Под конец десятилетия в парке появилась обсерватория и колесо обозрения.
1990-е: Чудо-град
В 90-е годы в парке расцветает малый и средний бизнес: кафе, бары и всевозможные развлечения. Существенную часть территории занимает комплекс аттракционов «Чудо-град», рядом с ним другой комплекс — «Луна парк». Вход в парк стал платным. Многие жители столицы вспоминают те годы как лучшее время в истории парка: это был грандиозный комплекс семейных развлечений. Другие же критикуют это время, указывая на то, что памятники требовали реставрации, качество еды в заведениях было неоднозначным, а владельцы аттракционов не всегда заботились о нормах безопасности и радушном персонале.
2011: современная реконструкция
Летом 2011 года началась масштабная реконструкция парка под руководством его нового директора Сергея Капкова. Все аттракционы и временные постройки (многие из них — нелегальные) снесли, частные арендаторы исчезли из парка. В рамках новой концепции парк превратился в место для спокойного отдыха, созданное по всем законам современной урбанистики.
Вход в парк снова стал бесплатным. Все помещения и навигация теперь оформлены в едином стиле. Парк изменил название: ЦПКиО им. Горького превратился просто в «Парк Горького». Зимой 2011 года в парке открылся самый большой в Европе каток (15000 м²). В прудах появились рыба и лебеди, в парке реконструировали набережную, превратив ее часть в пляжную зону. На всей территории парка заработал бесплатный Wi-Fi.
В последующие годы в парке появляется Центр современного искусства «Гараж», скульптурный парк «Музеон», восстанавливают скульптуры разных лет. Сейчас Парк Горького остается крупнейшим в Москве. В будние дни его посещает до 40 тысяч человек, в выходные — 250 тысяч. В год в парк приходит 30 миллионов человек.
Георгий Мазуркевич