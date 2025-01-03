С 1 января в Милане запретили курить на улицах

На вейпы и электронные сигареты закон не распространяется. Как поясняют специалисты, причина возникновения запрета связана в первую очередь с заботой не о здоровье горожан, а об экологии: с 2020 года Милан активно борется за чистоту воздуха, а дым от сигарет составляет 7% всех вредных выбросов в городе и пригородах.