С 1 января в Милане запретили курить на улицах

Взгляды на курение постепенно меняются, и это отражается в общественных правилах. Когда-то курить было можно даже на борту самолетов — теперь в любом городе запрещено пользоваться сигаретами в транспорте, кафе и около любых общественных заведений.
Еще дальше пошли в Милане, итальянской столице моды — с 1 января 2025 года здесь запрещено курить городских улицах. Новогодней новостью поделилось CNN.
Новое правило гласит, что курить сигареты нельзя «во всех публичных пространствах, включая улицы». Нарушителей обещают штрафовать на сумму от 40 до 240 евро (4500−27000 рублей).
Это один из самых жестких запретов на курение в мире — и тем неожиданнее, что он появился в Италии, которая до сих пор считается очень курящей страной (согласно отчету Минздрава страны, до 25% населения страны курят сигареты).
Единственное исключение из правил — изолированные места, в которых люди находятся как минимум на расстоянии 10 метров от всех остальных. Какие именно это места, закон не уточняет.
На вейпы и электронные сигареты закон не распространяется. Как поясняют специалисты, причина возникновения запрета связана в первую очередь с заботой не о здоровье горожан, а об экологии: с 2020 года Милан активно борется за чистоту воздуха, а дым от сигарет составляет 7% всех вредных выбросов в городе и пригородах.
Новый запрет стал вторым шагом к полному запрету на курение. Первым были правила 2021 года, запрещавшие курить на детских площадках, автобусных остановках и уличных спортивных площадках.
Новые правила должны улучшить качество воздуха и защитить жителей города от пассивного курения, что приведет к улучшению их здоровья, уверены местные власти.
Несмотря на то, что правила начали действовать в разгар новогоднего праздника — с 00:00 1 января — за прошедшие дни полиция Милана не сообщила о задержании даже одного нарушителя.
Местные бизнесмены называют запрет скорее символическим, потому что действительно контролировать все улицы города и выявлять курящих правоохранительные органы не в состоянии. Тем не менее, это важный сдвиг для общественного мнения, уверены люди.
Лино Стоппани, президент федерации предпринимателей, оказывающих общественные услуги, полагает, что в правилах есть лазейки и размытые формулировки, но предлагает сперва посмотреть, как они будут действовать, и затем уже судить об эффективности мер.
Главным испытанием для правил станут Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Милане в 2026 году — на Олимпийскую деревню запрет на курение тоже будет распространяться.
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