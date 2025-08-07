С 1 сентября в России изменятся правила приема на платное обучение в вузы

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно закону, правительство наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования. Об этом в комментарии «РИА Новости» напомнила замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе был подписан президентом 23 мая 2025 года.
«Речь не об ограничениях, речь о качестве образования. Мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования над нормативно-правовой базой реализации этого закона и совместно с экспертным сообществом, с ректорами, с педагогами высшей школы определяем те критерии, по которым будет определяться вот это пороговое значение цифры платного приема», — пояснила Екатерина Харченко.
По ее словам, речь в законе идет о том, чтобы был конкурс даже на платную форму обучения: «Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке».
Она подчеркнула, что такое регулирование существовало и ранее, но в более «гибком, мягком варианте». По ее словам, в последние годы все вузы подавали плановые цифры коммерческого приема, «просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции».
«Со следующего года те цифры плановые, которые будут согласованы учредителями, а напомню, их 18 федеральных органов исполнительной власти, отраслевых, которые регулируют деятельность вузов, будет контролироваться исполнение вот этого плана. Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности», — рассказала депутат.
6 февраля на заседании Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин заявил о необходимости исключения чрезмерного платного набора по направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.
«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — пояснил тогда первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Как позднее заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, регулирование коснется всех вузов и специальностей, однако отметил, что «наибольшая проблема сосредоточена» на направлениях «экономика и управление» и «юриспруденция». Несмотря на большое количество выпускников, на рынке наблюдается дефицит квалифицированных экономистов и юристов, добавил Фальков.
Министр подчеркнул, что одними из задач регулирования количества платных мест в вузах станут ликвидация некачественного высшего гуманитарного образования и устранение диспропорций, когда количество тех, кого готовят вузы, не соответствует запросам рынка труда. Он также подчеркнул, что во главе угла должен стоять вопрос не извлечения прибыли, а подготовки востребованных специалистов.