С 1 сентября в России изменятся правила приема на платное обучение в вузы

«В России сегодня избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги, однако потом она никуда не может устроиться и остается невостребованной на рынке труда. Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — пояснил тогда первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.