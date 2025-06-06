С 1 сентября россиянам запретят брать с собой домашних животных на пляж

С начала осени россиянам запрещено отдыхать с питомцами на городских пляжах и в зонах, связанных с пребыванием у воды, — на наплывных мостах, ледовых переправах, стоянках маломерных судов и в местах неорганизованных переправ, кроме паромных. Привести с собой можно будет только собаку-поводыря.
Также по новым правилам запрещается заплывать за буйки, плавать на лежаках, бревнах и прочих предметах, не предназначенных для этого; играть в спортивные игры за пределами отведенных для этого мест, а также купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра.
Работники пляжей должны будут оборудовать их всем необходимым, следить за чистотой и проверять дно. Особое требование касается буйков, они не должны быть «похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры)».
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