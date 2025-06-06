С 1 сентября россиянам запретят брать с собой домашних животных на пляж

С начала осени россиянам запрещено отдыхать с питомцами на городских пляжах и в зонах, связанных с пребыванием у воды, — на наплывных мостах, ледовых переправах, стоянках маломерных судов и в местах неорганизованных переправ, кроме паромных. Привести с собой можно будет только собаку-поводыря.