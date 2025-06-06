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С 1 сентября россиянам запретят брать с собой домашних животных на пляж

В порядке исключения можно будет приводить на пляж только определенный вид собак. Соответствующий приказ выпустило МЧС России.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

С начала осени россиянам запрещено отдыхать с питомцами на городских пляжах и в зонах, связанных с пребыванием у воды, — на наплывных мостах, ледовых переправах, стоянках маломерных судов и в местах неорганизованных переправ, кроме паромных. Привести с собой можно будет только собаку-поводыря.

«Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — приводит ТАСС фрагмент документа. Приказ действует с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2031 года. В приказе МЧС России не указаны штрафы или иные виды ответственности за несоблюдение правила.

Также по новым правилам запрещается заплывать за буйки, плавать на лежаках, бревнах и прочих предметах, не предназначенных для этого; играть в спортивные игры за пределами отведенных для этого мест, а также купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра.

Работники пляжей должны будут оборудовать их всем необходимым, следить за чистотой и проверять дно. Особое требование касается буйков, они не должны быть «похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры)».

Ранее биолог рассказывала о правилах купания собак в водоемах. Эксперт объяснила, почему в жару нельзя обливать собаку холодной водой.