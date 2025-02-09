С 1 марта в России начнут штрафовать экскурсоводов и гидов, работающих без аттестации

— Действительно, аккредитация и аттестация могут служить определенной гарантией качества, но в мире экскурсий ключевым фактором остаются личный контакт и харизма самого гида. Многие люди приходят на экскурсии не только ради информации, но и ради впечатлений. Это похоже на театр — публика выбирает артиста не по званию заслуженного или народного, а по его способности увлечь и заинтересовать. И здесь играет роль не только опыт экскурсовода, но и его индивидуальность. Именно умение создать атмосферу, искренне заинтересовать слушателя делает экскурсию незабываемой. К таким гидам публика возвращается раз за разом.