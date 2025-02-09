С 1 марта в России начнут штрафовать экскурсоводов и гидов, работающих без аттестации

Юрий Крявкин, опытный гид-переводчик, считает введение обязательной аттестации важным шагом для отрасли.
— Ни для кого не секрет, что наша сфера переполнена сегодня «серыми» экскурсоводами, гидами и прочими сомнительными личностями, которые не только оказывают некачественные услуги, но и отбрасывают тень на всех специалистов, — утверждает Крявкин.
Чтобы получить допуск к аттестации, кроме российского гражданства, нужно иметь специальное образование, а при подаче заявки на аттестат гидом-переводчиком — свободно владеть иностранным языком. Сам экзамен состоит из тестирования и практического задания в формате видеоконференции. Пройти аттестацию, как отмечает Юрий, не сложно даже для тех, кто с техникой не на «вы».
— Меня приятно удивила организация экзамена, благодаря онлайн-формату расправиться с вопросами теста можно буквально за 20 минут. Не надо никуда ехать, ждать, стоять в очереди, — подчеркивает гид.
Однако даже Юрию с его тридцатилетним опытом работы пришлось потратить время на подготовку. Особого труда, впрочем, это не составило — все вопросы, маршруты и критерии были известны заранее.
— Не слушайте тех, кто говорит, мол, в нашем возрасте сдавать экзамены как студенты уже неприлично. Хороший гид учится всю жизнь, все время открывает для себя что-то новое, — объясняет Крявкин. — Тем более если речь идет о знании языка.
Андрей Леденев, автор экскурсионных маршрутов и член аттестационной комиссии, сомневается в эффективности нового закона.
— Прохождение такой аттестации — это скорее подтверждение поверхностных знаний, — считает Леденев. — На ум приходит аналогия со сдачей ЕГЭ. Достаточно вызубрить определенный минимум информации и уметь связно ее изложить. Такой экзамен не гарантирует, что человек, прошедший его, — настоящий профессионал.
По словам Леденева, количество сомнительных экскурсоводов вряд ли радикально сократится после принятия закона. Более того, аттестация не учитывает специалистов, блестяще владеющих какой-то узкой темой.
— Практически любой может выучить десять заготовленных маршрутов и сдать экзамен, — рассуждает экскурсовод. — Но лично я не считаю, что человеку, который годами водит великолепные экскурсии, посвященные поэзии Серебряного века, надо знать, сколько метров в высоту обелиск Победы на Поклонной.
Андрей уверен, что в таком городе, как Москва, практика проведения экскурсий многообразна, имеет очень сложную структуру. И под какой-то стандарт ее не подгонишь.
— Новый закон, к сожалению, не избавит наш город от множества неквалифицированных экскурсоводов, — отметил Леденев. — Это отчасти подтверждается тем, что в то время, когда этот закон у нас принимали, в Англии подобный закон был отменен, поскольку там на протяжении десятилетий он не показал себя эффективным.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Беклемышев, экскурсовод:
— Действительно, аккредитация и аттестация могут служить определенной гарантией качества, но в мире экскурсий ключевым фактором остаются личный контакт и харизма самого гида. Многие люди приходят на экскурсии не только ради информации, но и ради впечатлений. Это похоже на театр — публика выбирает артиста не по званию заслуженного или народного, а по его способности увлечь и заинтересовать. И здесь играет роль не только опыт экскурсовода, но и его индивидуальность. Именно умение создать атмосферу, искренне заинтересовать слушателя делает экскурсию незабываемой. К таким гидам публика возвращается раз за разом.