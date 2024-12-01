С 1 декабря вводится маркировка рыбных консервов

А производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах обязаны будут направлять в систему «Честный знак» информацию о вводе в оборот напитков в кегах.
Их производители и импортеры должны с 1 декабря наносить коды маркировки на свои товары и передавать в систему «Честный знак» сведения о вводе их в оборот. Если консервы были произведены или ввезены в страну до 1 декабря 2024 года, то продавать их без кодов маркировки можно до окончания срока годности.
При этом глава Росрыболовства Илья Шестаков считает, что обязательная маркировка рыбной продукции не отразится на ее цене.
Маркировка призвана бороться с нелегальной продукцией. В Россельхознадзоре неоднократно обращали внимание на то, что производители нередко подменяют в своих консервах дорогую рыбу дешевой — например, вместо дорогой сайры кладут сардины и сельдь. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) даже обращалась в минпромторг с просьбой пресечь растущий контрафакт рыбных консервов.
Ранее в НИФИ минфина оценивали долю незаконного оборота мясных консервов в России в 26%, рыбных — 11,5%, чипсов — почти 14%, а консервированных овощей и фруктов — 33%.
В НИФИ минфина оценивали долю незаконного оборота рыбных консервов в 11,5%, мясных — в 26%
Также продолжается поэтапное введение маркировки в пиве. Началась она еще 1 апреля 2023 года с маркировки продукции в кегах. С 1 декабря 2024 года производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнут информировать «Честный знак» о вводе в оборот напитков в кегах, с 1 мая 2025 года то же самое произойдет в отношении пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. Помимо маркировки с 1 сентября 2023 года действует реестр производителей пива и пивных напитков.
В НИУ ВШЭ оценивали долю нелегального оборота пива и пивной продукции более чем в 16%. Выпадающие доходы от этого в правительстве оценивали сумму до 30 млрд руб. ежегодно.
В НИФИ минфина считают, что введение маркировки не повлияет на цены для потребителей. Вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за шесть лет.
Маркировка позволяет отследить «жизненный цикл» товара — от производства до его продажи в магазине. В стране уже маркируются шубы, лекарства, молоко и многие другие товары.