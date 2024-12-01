С 1 декабря вводится маркировка рыбных консервов

Также продолжается поэтапное введение маркировки в пиве. Началась она еще 1 апреля 2023 года с маркировки продукции в кегах. С 1 декабря 2024 года производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнут информировать «Честный знак» о вводе в оборот напитков в кегах, с 1 мая 2025 года то же самое произойдет в отношении пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке. Помимо маркировки с 1 сентября 2023 года действует реестр производителей пива и пивных напитков.