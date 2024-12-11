РЖД возобновит пассажирское сообщение с Китаем и КНДР в декабре 2024 года

Российские железные дороги возобновляют пассажирское сообщение с Китаем и с КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Пассажирское сообщение с Китаем и с КНДР было приостановлено в 2020 году. Теперь с вводом графика движения на 2024 — 2027 годы возобновляется курсирование международных поездов № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР.
Поезд № 402/401 между Китаем и Россией будет ежедневно курсировать с 15 декабря 2024 года. Он будет отправляться из Суйфэньхэ в 10:00 по местному времени, а из Гродеково — в 17:43 по местному времени.
Поезд № 645/646 между КНДР и Россией начнет курсировать 16 декабря три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Со станции Туманган поезд будет оправляться в 12:00 по местному времени, а со станции Хасан — в 15:30 по местному времени.
Ранее стало известно, что 15 декабря РЖД впервые введет новый график движения пассажирских поездов сразу на три года — до 2027 декабря. Всего до 12 декабря 2027 года запланировано курсирование 627 пар поездов дальнего следования (составы «туда» и «обратно»), что на 13 пар больше, чем в текущем графике. С 405 до 410 пар вырастет количество скорых, скоростных и высокоскоростных поездов, что составит почти две трети от общего числа пассажирских поездов. Как отметили в РЖД, продажа билетов на них была открыта заблаговременно: на внутрироссийские поезда — за 90−120 суток, на международные — за 45−60 суток.
Параллельно с этим РЖД анонсировали специальные цены на поездки в Новый год. В период с 19:00 31 декабря и весь день 1 января билеты эконом-класса на «Сапсан» между Москвой и Петербургом будут продаваться за полцены. В этом году новогодний билет обойдется в 2025 рублей. Кроме того, РЖД объявили о запуске дополнительных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом в период с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В частности, из столицы будут пущены поезда № 764 и № 766 отправлением в 11:30 и 11:40 соответственно. Из Петербурга ежедневно запустят дополнительные рейсы поездов № 763 и № 765 в 11:00 и в 11:10.