РЖД возобновит пассажирское сообщение с Китаем и КНДР в декабре 2024 года

Параллельно с этим РЖД анонсировали специальные цены на поездки в Новый год. В период с 19:00 31 декабря и весь день 1 января билеты эконом-класса на «Сапсан» между Москвой и Петербургом будут продаваться за полцены. В этом году новогодний билет обойдется в 2025 рублей. Кроме того, РЖД объявили о запуске дополнительных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом в период с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В частности, из столицы будут пущены поезда № 764 и № 766 отправлением в 11:30 и 11:40 соответственно. Из Петербурга ежедневно запустят дополнительные рейсы поездов № 763 и № 765 в 11:00 и в 11:10.