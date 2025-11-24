РЖД уберет верхние полки в плацкартных вагонах

В новых плацкартных вагонах РЖД, на самом деле, сохранены верхние полки, но они становятся меньше по длине — туда теперь помещается только большой чемодан. Места для багажа стало меньше, но появятся улучшения: спальные места увеличили в длину и ширину. Также добавили дополнительный четырехместный отсек, что повысит вместимость с 54 до 58 мест.
Кроме того, у каждого места будут шторки, столики, персональные светильники и розетки (USB и 220 В). В вагоне предусмотрены два туалета и душевая кабина. Компания планирует запуск новых вагонов после получения всех сертификатов, точная дата пока не называется.