РЖД уберет верхние полки в плацкартных вагонах

В новых плацкартных вагонах РЖД, на самом деле, сохранены верхние полки, но они становятся меньше по длине — туда теперь помещается только большой чемодан. Места для багажа стало меньше, но появятся улучшения: спальные места увеличили в длину и ширину. Также добавили дополнительный четырехместный отсек, что повысит вместимость с 54 до 58 мест.