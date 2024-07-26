РЖД разрешили покупать билет с пересадкой внутри поезда. Как это работает

Месяцем ранее РЖД запустили лист ожидания для покупки билетов на поезда дальнего следования. Пока эта функция доступна только на сайте, в перспективе она появится и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Пока в нем есть только опция «Отслеживание билетов». Сервис предоставит возможность путешественнику купить билет на уже «распроданный» поезд. Это возможно в двух случаях: если кто-то вернул билет или к поезду добавили вагон.