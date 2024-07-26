РЖД разрешили покупать билет с пересадкой внутри поезда. Как это работает

Компания РЖД сделала опцию пересадки на разные места в одном и том же поезде, чтобы добраться в южные города России при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщила пресс-служба РЖД.
Теперь система онлайн-сервиса бронирования при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом пассажиру могут быть предложены места в вагонах одного или разного класса обслуживания.
«Например, если на полный маршрут в поезде № 104 Москва — Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва — Ростов на месте 77 в купейном вагоне № 3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8», — объяснили в компании перевозчика.
Такие варианты будут отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда». По прибытии на промежуточную станцию пассажиру нужно сменить место, а также пройти повторную регистрацию у нового проводника.
Обязательным условием при выборе станции для пересадки является длительность стоянки поезда на станции. Она должна составлять не менее 5 минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место — внутри состава или вдоль него по платформе.
Сервис будет запускаться поэтапно, отметили в компании. Так как сейчас — пик летнего сезона и наблюдается повышенный спрос на билеты в южном направлении, в компании решили на первом этапе подключить опцию на маршрутах: Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа и Москва — Новороссийск.
Месяцем ранее РЖД запустили лист ожидания для покупки билетов на поезда дальнего следования. Пока эта функция доступна только на сайте, в перспективе она появится и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Пока в нем есть только опция «Отслеживание билетов». Сервис предоставит возможность путешественнику купить билет на уже «распроданный» поезд. Это возможно в двух случаях: если кто-то вернул билет или к поезду добавили вагон.