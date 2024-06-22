РЖД рассказали о новшествах в перевозке животных после случая с Твиксом

Оформлять перевозку животного в поезде обязательно надо. Это так называемая багажная квитанция. То есть просто так взять и принести с собой кота в поезд — нельзя. При этом каких-либо документов о прививке предоставлять не надо. Ранее оформить перевозку животного можно было только в специализированных багажных кассах, теперь это можно сделать и через сайт РЖД.