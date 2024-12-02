Рыжие — всё: Биолог предупредил об исчезновении белок с огненной шёрсткой из городов

По словам учёного, сразу несколько особенностей дают серым белкам преимущество над рыжими. Во-первых, они более адаптированы к городу, способны употреблять пищевые отходы и даже насекомых, тогда как их собратья предпочитают лишь определённую еду. Во-вторых, благодаря агрессии серые белки чаще отбивают у конкурентов другого вида территорию и доступ к ресурсам. В-третьих, смертность молодняка у Sciurus carolinensis ниже, а полиморфизм популяций — выше. Эта четвёртая по счёту «фишка» даёт им возможность легче приспосабливаться к изменениям среды, как и сильный иммунитет — пятое преимущество. Наконец, серые белки меньше боятся человека и с удовольствием принимают от него разные вкусности.