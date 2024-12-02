Рыжие — всё: Биолог предупредил об исчезновении белок с огненной шёрсткой из городов

Рыжая белка и серая белка — это два разных вида белок. Они отличаются не только окраской шерсти и размерами (серая белка немного крупнее), но и поведением и даже ареалами. Рыжая белка распространена в Европе и Азии. Серая белка родом из Северной Америки, она была завезена в некоторые регионы Европы, где она стала конкурентом для рыжей белки.
По словам учёного, сразу несколько особенностей дают серым белкам преимущество над рыжими. Во-первых, они более адаптированы к городу, способны употреблять пищевые отходы и даже насекомых, тогда как их собратья предпочитают лишь определённую еду. Во-вторых, благодаря агрессии серые белки чаще отбивают у конкурентов другого вида территорию и доступ к ресурсам. В-третьих, смертность молодняка у Sciurus carolinensis ниже, а полиморфизм популяций — выше. Эта четвёртая по счёту «фишка» даёт им возможность легче приспосабливаться к изменениям среды, как и сильный иммунитет — пятое преимущество. Наконец, серые белки меньше боятся человека и с удовольствием принимают от него разные вкусности.
«Процесс вытеснения рыжих белок серыми сложно остановить, так как он обусловлен естественными биологическими факторами. Но можно проводить регулярный мониторинг популяций, отслеживать динамику изменений и своевременно принимать меры для поддержания баланса», — подчеркнул Мануков.
По словам биолога, удержать рыжих белочек в городах поможет создание специальных зон с благоприятными условиями для этого вида животных. Популяцию серых же особей можно контролировать путём стерилизаций или переселения.
Нередко в сокращении популяций некоторых видов виноват и сам человек. Например, в Европе на треть снизилась численность ежей, которые страдают из-за масштабной городской застройки, прокладки дорог, пестицидов и других химикатов, применяемых в сельском хозяйстве.