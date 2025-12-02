Рютте отказался осуждать атаки на танкеры в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 декабря отказался осуждать атаки на танкеры в Черном море, заявив при этом, что нападения на суда стали следствием конфликта на Украине.
«Мы также слышали обеспокоенность, выраженную Турцией, нашим союзником, по поводу безопасности в Черном море», — заявил он на брифинге в Брюсселе.
В ходе выступления Рютте предпринял попытку переложить вину за инциденты на РФ, вопреки атаке на российское судно Midvolga 2, перевозившего подсолнечное масло.
Midvolga 2, следовавший из России в Грузию, был подвержен удару в 80 милях от побережья Турции ранее в этот же день. Позже в Росморречфлоте сообщили, что танкер успешно дошел до порта Синоп и пришвартовался к причалу.
До этого два танкера Virat и Kairos в Черном море пострадали в результате украинской атаки. Позже турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости создания угроз безопасности мореходству в экономической зоне страны. По его словам, атаки на торговые суда свидетельствуют об обострении ситуации.
Президент РФ Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. По его словам, в ответ на атаку Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, которые заходят в них. Глава государства также подчеркнул, что, если нападения на танкеры продолжатся, Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов из стран, которые оказывают помощь Киеву.