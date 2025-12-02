Рютте отказался осуждать атаки на танкеры в Черном море

Президент РФ Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море. По его словам, в ответ на атаку Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и судам, которые заходят в них. Глава государства также подчеркнул, что, если нападения на танкеры продолжатся, Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов из стран, которые оказывают помощь Киеву.