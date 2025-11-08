Рютте обратился к Путину по поводу ядерного оружия

Генсек НАТО призвал больше говорить о важности ядерного оружия в публичных дебатах, чтобы люди понимали, что оно способствует безопасности. Он обвинил Россию в «опасной и безответственной ядерной риторике» и подчеркнул, что европейцы должны знать, что нет причин для паники. Североатлантический альянс обладает «мощным ядерным сдерживанием», заверил Рютте.