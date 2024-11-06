Рынку спиртных напитков в США спрогнозировали «сложный» 2025 год

Ожидается, что продажи спиртных напитков от оптовых продавцов к розничным сетям в США продолжат снижаться в первой половине 2025 года на фоне замедления премиумизации.
По данным Ассоциации оптовиков вина и спиртных напитков США, сектор спиртных напитков ожидает снижения на 5,6% за полный 2024 год. За 12 месяцев до конца июня 2025 года это снижение, как ожидается, останется на таком же уровне. Это снижение продаж последовало за рекордными показателями во время пандемии COVID-19.
Так, продажи водки будут снижаться аналогично общей категории спиртных напитков, с предполагаемым падением на 5,15% за полный 2024 год и на 4,4% за 12 месяцев до конца июня 2025 года.
Американскому виски предсказали снижение на 6,8% в год до июня 2025 года.
WSWA не ожидает, что макроэкономические тенденции, такие как инфляция, окажут «значительное» влияние на прогнозы относительно рынка алкоголя.
Также объемы спиртных напитков в США упали на 3% в первые семь месяцев 2024 года, что было вызвано снижением продаж текилы и американского виски.
Ранее издание Wine-Searcher опубликовало прогноз о влиянии выборов президента на алкогольный рынок США. Самыми спорными на сегодняшний день остаются вопросы о тарифах на импортные вина, особенно из Европы, об использовании труда мигрантов и о рекомендациях по питанию американцев.