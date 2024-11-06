Рынку спиртных напитков в США спрогнозировали «сложный» 2025 год

По данным Ассоциации оптовиков вина и спиртных напитков США, сектор спиртных напитков ожидает снижения на 5,6% за полный 2024 год. За 12 месяцев до конца июня 2025 года это снижение, как ожидается, останется на таком же уровне. Это снижение продаж последовало за рекордными показателями во время пандемии COVID-19.