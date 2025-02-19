«Рынки за стеклом». В России двести ТЦ могут обанкротиться в этом году

На днях Союз торговых центров обратился к компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением вернуться в Россию. В организации заявили, что более 100 ТЦ по всей России готовы сотрудничать с покинувшими рынок магазинами. Этот призыв прозвучал как гром среди ясного неба — вроде все давно решили, что раз ушли, то и пусть идут своей дорогой. Но зачем-то ведь торговым центрам такое заявление понадобилось? Попробуем разобраться, чем сейчас живут храмы торговли.
В последнее время все чаще приходится слышать, что качество товаров в торговых центрах оставляет желать лучшего и, мол, делать там по большому счету вообще нечего — не то, что раньше. А ведь это вполне объяснимо: из-за финансовых проблем владельцам ТЦ приходится отдавать павильоны всем подряд.
Увы и ах, но после ухода иностранных компаний отечественные бренды не смогли в полной мере компенсировать их потерю и занять 100% освободившихся площадей. И если еще пару лет назад владельцы ТЦ отбирали арендаторов по строгим критериям — бренд, репутация, ассортимент — то теперь там все чаще появляются совершенно неожиданные и сомнительные продавцы, предлагающие низкокачественную и даже контрафактную продукцию.
И ладно, если это будет какой-то монобрендовый магазинчик, от которого априори не ждешь чего-то особенного. Но, к сожалению, среди товаров в крупных павильонах нередко можно встретить откровенные копии продукции иностранных компаний, которые ничем не отличаются от дешевых китайских аналогов, или марки, «мимикрирующие» под всемирно известные бренды. Причем это касается не только одежды и обуви, но и бытовой техники и электроники. И, конечно, такое «соседство» бьет по репутации известных ритейлеров, которые в итоге теряют своего покупателя.
Даже, казалось бы, добросовестные арендаторы, сталкиваясь с финансовыми трудностями из-за низкого трафика и снижения продаж, рано или поздно пренебрегают проверкой, что неизбежно сказывается на товарной линейке. Образуется замкнутый круг: посетители ТЦ теряют уверенность в качестве приобретаемого товара и… перестают ходить в ТЦ. Ведь последние буквально на глазах лишаются своего статуса как места для надежного шопинга и становятся похожими на рынки, где покупатель рискует получить не то, за что он привык платить.
По данным аналитиков Focus Technologies, посещаемость магазинов одежды и обуви, составляющих основу торговых центров, в прошлом году сократилась на 10%, а у некоторых ритейлеров — аж до 40%. Вкупе со снижением арендного дохода это привело к росту долгов, убытков и доли свободных площадей. Поговаривают, что при текущих кредитных ставках более двухсот ТЦ в стране могут обанкротиться уже в текущем году.
В такой ситуации владельцы ТЦ вынуждены снижать требования к арендаторам, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Те, в свою очередь, пользуются случаем и в массовом порядке требуют скидки — и зачастую им это удается. Как отмечают эксперты рынка торговой недвижимости, дисконт в размере 10−20% уже стал привычным делом, а иногда снижение стоимости аренды достигает и 50%. Особенно тяжело приходится малым и средним ТЦ, чьи арендаторы не могут позволить себе высокие арендные тарифы и соглашаются лишь на нижний ценовой порог. Отсюда и непривычные (а порой — довольно странные) вывески на павильонах.
Общее снижение уровня торговых центров и их «наполнения» в глазах искушенной аудитории заметнее всего на примере комплекса № 1 — ГУМа. Если раньше там доминировали люксовые бренды, то сейчас павильон того же Louis Vuitton собирается занять Lime, прежде считавшийся средним ценовым сегментом. И это в «городе бутиков», согласно журналу Time, куда исторически стекались модники со всей страны и обеспеченные туристы из-за рубежа! Что уж тут говорить про менее «хлебные» места, где на площадки престижных брендов спешно «встает» масс-маркет, а на место масс-маркета — всевозможные «абибасы», которые тут как тут.
Вот и получается, что покупатели все чаще обходят стороной ТЦ, предпочитая онлайн-шопинг. Или посещают магазины лишь ради примерки и «ощупывания» товара, уходят без покупки, оставляя продавцов-консультантов в недоумении. А нам остается недоумевать, как долго еще продержатся эти «рынки за стеклом» с таким подходом к ведению дел, поскольку в сложившихся реалиях их будущее выглядит весьма туманным.