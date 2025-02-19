«Рынки за стеклом». В России двести ТЦ могут обанкротиться в этом году

В такой ситуации владельцы ТЦ вынуждены снижать требования к арендаторам, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Те, в свою очередь, пользуются случаем и в массовом порядке требуют скидки — и зачастую им это удается. Как отмечают эксперты рынка торговой недвижимости, дисконт в размере 10−20% уже стал привычным делом, а иногда снижение стоимости аренды достигает и 50%. Особенно тяжело приходится малым и средним ТЦ, чьи арендаторы не могут позволить себе высокие арендные тарифы и соглашаются лишь на нижний ценовой порог. Отсюда и непривычные (а порой — довольно странные) вывески на павильонах.