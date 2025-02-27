Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рыбу Судного дня» выбросило на берег Мексики

Это глубоководное существо редко появляется на поверхности.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

В Южной части Калифорнии на тихоокеанское побережье Мексики выбросило ремень-рыбу (ремнетела) — глубоководное существо, которое также называют «рыбой Судного дня». Об этом пишет The Guardian.

Эти рыбы обитают на глубине 200−1000 метров под водой, куда не проникает солнечный свет. В тех редких случаях, когда их видели у поверхности, они обычно были мертвыми. Однако в этот раз ремень-рыба, которую выбросило на берег, была живая.

«Рыбой Судного дня» ремень-рыбу называют из-за того, что она является предвестником стихийных бедствий и даже апокалипсиса в японском фольклоре. По преданию, встреча с ремнетелом считается дурным знаком.

Эту легенду почти забыли, однако в 2011 году вспомнили. Тогда за несколько месяцев до мощного землетрясения у берегов Хонсю, самого крупного острова Японии, на берег выбросило 20 мертвых ремнетелов. Пришедшие через пару суток гигантские волны унесли жизни более 15 тысяч человек и привели к массовым разрушениям, в том числе аварии на АЭС «Фукусима-1».

В прошлом году ремнетела заметили у берегов Калиофрнии, где вскоре после этого произошло землетрясение магнитудой 4.

Ранее у берегов Испании на видео попала рыба-удильщик, вертикально плавающая у поверхности воды.