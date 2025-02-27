«Рыбу Судного дня» выбросило на берег Мексики

Эту легенду почти забыли, однако в 2011 году вспомнили. Тогда за несколько месяцев до мощного землетрясения у берегов Хонсю, самого крупного острова Японии, на берег выбросило 20 мертвых ремнетелов. Пришедшие через пару суток гигантские волны унесли жизни более 15 тысяч человек и привели к массовым разрушениям, в том числе аварии на АЭС «Фукусима-1».