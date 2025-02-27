«Рыбу Судного дня» выбросило на берег Мексики

В Южной части Калифорнии на тихоокеанское побережье Мексики выбросило ремень-рыбу (ремнетела) — глубоководное существо, которое также называют «рыбой Судного дня». Об этом пишет The Guardian.
Эти рыбы обитают на глубине 200−1000 метров под водой, куда не проникает солнечный свет. В тех редких случаях, когда их видели у поверхности, они обычно были мертвыми. Однако в этот раз ремень-рыба, которую выбросило на берег, была живая.
«Рыбой Судного дня» ремень-рыбу называют из-за того, что она является предвестником стихийных бедствий и даже апокалипсиса в японском фольклоре. По преданию, встреча с ремнетелом считается дурным знаком.
Эту легенду почти забыли, однако в 2011 году вспомнили. Тогда за несколько месяцев до мощного землетрясения у берегов Хонсю, самого крупного острова Японии, на берег выбросило 20 мертвых ремнетелов. Пришедшие через пару суток гигантские волны унесли жизни более 15 тысяч человек и привели к массовым разрушениям, в том числе аварии на АЭС «Фукусима-1».
В прошлом году ремнетела заметили у берегов Калиофрнии, где вскоре после этого произошло землетрясение магнитудой 4.
Ранее у берегов Испании на видео попала рыба-удильщик, вертикально плавающая у поверхности воды.