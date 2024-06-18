Рыбы помогут превратить поверхность Марса в плодородную почву

Некоторые эксперты полагают, что нога человека может ступить на поверхность Марса уже в не очень отдаленном будущем. Однако людям там нужно будет что-то есть, а взять с собой много еды не получится. Эксперты из Гринвичского университета предложили решение этой проблемы. Об их работе рассказал Universe Today.