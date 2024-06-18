Рыбы помогут превратить поверхность Марса в плодородную почву

Некоторые эксперты полагают, что нога человека может ступить на поверхность Марса уже в не очень отдаленном будущем. Однако людям там нужно будет что-то есть, а взять с собой много еды не получится. Эксперты из Гринвичского университета предложили решение этой проблемы. Об их работе рассказал Universe Today.
Ученые полагают, что если создать на марсианской базе аквариум для рыб, то их можно будет использовать в пищу. Кроме того, вода, богатая питательными веществами, поможет удобрять и выращивать растения в марсианском реголите (это остаточный грунт, продукт космического выветривания породы). Моделирование показало, что овощи можно получать таким образом.
Так, эксперты установили аквапонную систему с рыбой в аквариумах для получения жидкости, богатой питательными веществами. Напомним, аквапоника — это сочетание аквакультуры (выращивание водных животных) и гидропоники (выращивание растений без грунта).
Оказалось, что такие системы не только помогают выращивать растения. Есть еще один плюс: богатая питательными веществами вода становится отличным удобрением. В результате реголит превращается в нечто похожее на почву, пригодную для растений.
С помощью рыб и воды из аквариума ученые смогли вырастить в имитации марсианской почвы картофель, помидоры, фасоль, морковь и прочее.
Кстати, эксперты говорят о полетах не только на Марс. Так, недавно в НАСА назвали условие для высадки людей на Луне в 2026 году.
Айгуль Сабитова